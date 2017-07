Vasco Rossi, Rai 1 mostra fans in topless mentre canta Rewind

Seni femminili al vento al concerto di Vasco Rossi con il brano "Rewind". Quando il rocker urla "...fammi godere", ecco che in tantissime ragazze hanno tolto magliette e reggiseni e senza pudore si sono esposte.

Alcune anche immortalate e rilanciate sugli schermi italiani dalle telecamere dello speciale di Rai1 dedicato a questo concerto-evento.

Immagini trasmesse su Rai 1, con inevitabili commenti e polemiche sui social circa l'opportunità di mostrare le fans di Vasco Rossi in topless. "Ci voleva #Vasco per vedere un topless su #Raiuno", ha commentato con ironia un telespettatore su Twitter.

VASCO ROSSI, ALTRE FANS CON REGGISENO BIANCO E SCRITTA IN ROSSO

Altre invece hanno sostituito il proprio reggiseno con un altro di colore bianco e con scritto in rosso per l'appunto "fammi godere", una parola per coppa dell'indumento intimo. Per la gioia nell'uno e nell'altro caso dei fotografi e degli operatori tv.