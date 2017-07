Veltroni mette ko Parenzo e Telese su La7

Veltroni (in replica su Rai 3) batte La7 di Parenzo e Telese



La replica di Rai3 firmata Walter Veltroni ha ottenuto 914mila spettatori e il 4,71%, battendo la versione extralarge di ‘In Onda’. Su La7, infatti, Luca Telese e David Parenzo i sono fermati a 545mila spettatori e il 3,2%.

La puntata di ‘Gli occhi cambiano’, dedicato al verbo ridere proponeva spezzoni con Walter Chiari, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Corrado, Carlo Verdone, Totò, Beppe Grillo, Eduardo De Filippo e Fiorello,

Su La7 Luca Telese e David Parenzo avevano tra gli ospiti Michele Emiliano, Luciano Fontana, Massimo Giannini, Vittorio Feltri, Pierfrancesco Pingitore, Alessia Morani, Massimo Mallegni, Massimiliano Fedriga, Pierluigi Battista e Michele Ainis.

TV: ASCOLTI, 'WIND SUMMER FEST' VINCE PRIME TIME

'Wind Summer Festival', in onda su Canale 5, ha vinto prime time di martedì con 2 milioni 758mila spettatori e il 16,7% di share. Segue, su Rai1, la serie 'The Halcyon', in prima visione, che ha ottenuto 2 milioni 179mila spettatori e l'11,1% di share. Terzo gradino del podio di prima serata per il film 'Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie', che su Italia 1 ha avuto 1 milione 611mila spettatori e il 9,2% di share Nella stessa fascia, su Rai3 il documentario di Walter Veltroni prodotto da Rai Cultura 'Gli occhi cambiano', dedicato al verbo 'ridere', ha sfiorato il milione di telespettatori arrivando a quota 915mila, con il 4,7% di share. Sempre vincenti, su Rai1, nel preserale 'Reazione a catena', 3 milioni 525mila spettatori e il 27,1% di share, e nell'access prime time 'Techetechetè' , 3 milioni 254mila spettatori con 17,2% di share che si conferma ancora una volta il programma più visto della giornata. Le reti Rai conquistano complessivamente la prima serata con 6 milioni 629mila spettatori e il 34,9% di share. Alle reti Mediaset la seconda serata, con 3 milioni 418mila spettatori e il 36,4% di share, e l'intera giornata, con 2 milioni 741mila spettatori e il 34,1% di share.