Venezia 76, al Gran Galà Cinema & Industria Ronn Moss, Muniz e Roberto Farnesi

Una serata di gala che si preannuncia tra le più esclusive in laguna, alla quale prenderanno parte Ronn Moss, indimenticabile Ridge di “Beautiful”, in questi giorni sul set in Puglia del film “Surprise Trip”, Roberto Farnesi, protagonista della serie tv di Rai1 “Paradiso Delle Signore", Sergio Muniz, che mostrerà le prime immagini del film “Alessandra” di Pasquale Falcone, ed ancora Andrea Montovoli, Sara Zanier, Juliana Moreira, Edoardo Stoppa, Sofia Taglioni, Devin Devasquez, Piero Cardano, Giorgio Manetti. Saranno presenti per le industrie che sostiengono il cinema, alcune delle più importanti aziende del settore moda e cosmesi Made in Italy. Si svolgerà venerdì 6 settembre, sulla Terrazza Biennale della 76 esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la nuova edizione del Gran Galà Cinema e Industria organizzato da Bros Group Italia. L'evento ha l’obiettivo di dare risalto ad alcune opere in uscita e alcune industrie italiane che sostengono le produzioni, oggi un binomio che rende possibile la maggior parte delle opere cinematografiche. Il gala, su invito, verrà affidato allo chef stellato Tino Vettorello, tra i più amati dalle star americane presenti alla mostra. «Vogliamo dare importanza ad alcune produzioni e ad alcune realtà industriali che le sostengono – spiega Tiziano Cavaliere, Direttore Artistico Bros Group Italia - con una serata degna per i nostri graditi ospiti. Venezia è una città stupenda, come la Terrazza Biennale che ospiterà questo evento. Vogliamo sottolineare l'importanza per la realizzazione di opere cinematografiche, dell'industria italiana, da sempre vicino alle piccole e grandi produzioni». Partner Ufficiali Profumi Atkinsons 1799, Petrelli Uomo, I Coloniali, Otto&Mezzo Cashemere, Baglioni Hotel Luna Venice, Catalani Editore, Florida Loano, Pragma Film, Devronn Films, I Charger, Arpege Opera By Marco Todaro, Ats Advance Training System.