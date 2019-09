Venezia 76, Bif&st Festival di Bari si presenta rinnovato nella sua offerta

L’undicesima edizione del Bif&st, il festival diretto da Felice Laudadio, si terrà dal 21 al 28 marzo 2020 e sarà ospitato per la prima volta, oltre che dal Teatro Petruzzelli e dal Teatro Margherita, anche dal Piccinni e dal Kursaal, entrambi per la prima volta disponibili dopo il restauro. A questi si aggiungono come di consueto le sale del Multicinema Galleria. L’edizione 2020 sarà dedicata a Mario Monicelli, con una grande retrospettiva e una mostra fotografica. L’immagine di Monicelli che verrà riprodotta sul poster e sui materiali di comunicazione è opera del grande fotografo Pino Settanni, gentilmente concessa dall’Istituto Luce Cinecittà che produrrà una serie di “pillole” sul regista, ciascuna di circa da minuto, ricavate dal proprio archivio. Il Bif&st, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promosso dalla Regione Puglia Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, con la collaborazione del Comune di Bari, ed è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presieduta da Simonetta Dellomonaco, con l’apporto anche di diversi sponsor. Alla presentazione alla Villa degli Autori del Lido di Venezia è intervenuta, insieme a Felice Laudadio e Simonetta Dellomonaco, Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale, che ha ribadito il valore di grande operazione culturale del festival, che ogni anno sperimenta nuove forme di dialogo per comunicare al meglio con il proprio pubblico. Un festival pop, capace di parlare agli esperti del settore ma anche agli appassionati del cinema, e ai ragazzi, che sempre più numerosi partecipano alle masterclass dei propri idoli, e non lo fanno solo con la voglia di scattare un selfie ma con quella sete di conoscenza che un giorno potrebbe fare del loro entusiasmo un vero e proprio lavoro. Una vetrina del cinema in Puglia che valorizza la regione e che la collega con il resto del mondo costruendo ponti di dialogo culturale. Il Teatro Petruzzelli ospiterà le Anteprime internazionali, con otto film selezionati fra la produzione mondiale più recente e totalmente inediti in Italia, e il Panorama internazionale nel quale verranno presentati in concorso in anteprima italiana o mondiale dodici film provenienti da tutto il mondo cui la giuria – presieduta da un importante cineasta – attribuirà i seguenti tre riconoscimenti: Bif&st International Award per il miglior regista, Bif&st International Award per la migliore attrice protagonista, Bif&st International Award per il miglior attore protagonista. Il Petruzzelli ospiterà inoltre le seguitissime Lezioni di cinema che alle 11 di ogni giorno saranno tenute, dopo la proiezione alle 9 di un loro film, da otto prestigiose personalità del cinema a ciascuna delle quali verrà conferito - in serata di gala - il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, riproduzione in platino del celebre profilo di Fellini disegnato da Ettore Scola. Il Teatro Piccinni ospiterà una rassegna di otto film - accompagnati dai loro autori e interpreti - della produzione più recente di una grande cinematografia straniera, e la sezione ItaliaFilmFest nella quale verranno presentati alcuni dei migliori film italiani fra quelli usciti in sala o passati nei festival internazionali da aprile 2019 a marzo 2020 ai quali saranno stati conferiti i seguenti riconoscimenti attribuiti dalla giuria stabile del Bif&st composta da 10 critici: Francesco Alò (Il Messaggero), Valerio Caprara (Il Mattino), Francesco Gallo (ANSA), Fabio Ferzetti (L’Espresso), Alessandra Levantesi Kezich (La Stampa), Paolo Mereghetti (Corriere della Sera), Franco Montini (presidente SNCCI), Emiliano Morreale (La Repubblica), Federico Pontiggia (Il Fatto Quotidiano e La Rivista del Cinematografo), Silvana Silvestri (Il Manifesto). Nel corso del festival verranno consegnati i seguenti riconoscimenti: Premio Mario Monicelli per il miglior regista; Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore; Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura; Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista;Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista; Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista; Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista; Premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche; Premio Giuseppe Rotunno per il miglior autore della fotografia; Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia; Premio Roberto Perpignani per il miglior montaggio; Premio Piero Tosi per i migliori costumi. A questi riconoscimenti si aggiungeranno altri tre premi riservati esclusivamente alle opere prime e seconde uscite in sala o passate nei festival internazionali da aprile 2019 a marzo 2020: Premio Ettore Scola per il miglior regista; Premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice protagonista; Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista. Tutti i riconoscimenti verranno consegnati prima della presentazione dei film al Teatro Piccinni. I cineasti vincitori parteciperanno inoltre ad un appuntamento quotidiano, i Focus su… che, moderati da Franco Montini, si terranno al Teatro Margherita che ospiterà inoltre gli Incontri coordinati da Jean Gili e tutte le conferenze stampa dei film in programma, le mostre, i convegni. Il Multicinema Galleria sarà il centro di molte altre attività del Bif&st 2020, a cominciare dalla sezione Nuovo cinema italiano che presenterà, fuori concorso, un certo numero di film di recente produzione nazionale non ancora usciti in sala. Verrà inoltre presentata, per la sezione La storia, la memoria, una grande retrospettiva composta da decine di film e da una mostra fotografica dedicate a Mario Monicelli a dieci anni dalla scomparsa del grande regista, organizzate con la collaborazione determinante della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia che da un decennio collabora con il Bif&st. Dopo le più che positive esperienze dedicate al cinema e alla scienza registrate nelle scorse tre edizioni, verrà predisposto il ciclo Cinema e psichiatria con la presentazione di sette film sul tema seguiti da incontri con altrettanti psichiatri. La rassegna si svolgerà in stretta collaborazione con Psichiatria dell’Università di Bari diretta dal prof. Alessandro Bertolino. Verrà inoltre riproposta la sezione Cinema e medicina curata dal prof. Nicola Laforgia, accolta con successo lo scorso anno. Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza – Dottorato di ricerca – dell’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine degli Avvocati di Bari, dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia, il Bif&st 2020 ospiterà un ciclo di 5 film sul tema Donne diritti cinema che offrono lo spunto, in sede di discussione successiva alle proiezioni, per affrontare l’attualissima vicenda della crescente violenza fisica e psicologica contro le donne. Il legal thriller, inteso come genere letterario, è diventato un must anche della cinematografia, soprattutto americana. La prima edizione di questo evento speciale ha fatto registrare nel 2019 una grande partecipazione di pubblico e un forte successo. Proiettando spezzoni e scene di alcuni film con al centro la figura dell’Avvocato nel cinema, l’ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio li commenterà con gli avvocati Enzo Augusto e Michele Laforgia trattando delle tecniche di indagine, fasi di accusa e difesa, interrogatorio e controinterrogatorio, arringhe finali e ruolo delle giurie. Come ogni anno da 11 anni a questa parte, verranno organizzati alcuni laboratori intorno ai mestieri del cinema, con la partecipazione massima di 30 “allievi” per ciascun laboratorio selezionati in base ai C.V. Queste attività (corsi di informazione e formazione ai mestieri del cinema - della durata di 8 giorni - già attivi fin dalla prima edizione) saranno ospitate dal 21 al 28 aprile. Questi i laboratori previsti: Laboratorio di regia a cura di Gianni Amelio, Laboratorio di sceneggiatura a cura di Franco Bernini, Laboratorio di montaggio a cura di Walter Fasano,Laboratorio di critica cinematografica a cura di Paolo D’Agostini.

Posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica; promosso dalla Regione Puglia presieduta da Michele Emiliano, assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone; con la collaborazione del Comune di Bari, sindaco Antonio Decaro e con il sostegno della direzione generale Cinema del MIBAC; prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission presieduta daSimonetta Dellomonaco, direttore generale Antonio Parente, RUP Cristina Piscitelli. Al Bif&st 2020 collaborano l’Università degli Studi e il Politecnico di Bari. Sponsor storici del Bif&st sono: Confindustria Bari e Bat;ANCE Bari e BAT; Nuovo IMAIE; Gruppo Menelao; Gruppo Marino/Renauto; Monile/MarioMossa Gioielliere; Saicaf Il Caffé. Media partner del Bif&st sono: RAI (main media partner), Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica.