Venezia 76, Campari rende ancora più glamour la Mostra del Cinema

Campari in Laguna, Campari al Lido, Campari protagonista per il secondo anno consecutivo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. E’ rinnovata infatti la collaborazione della Biennale Cinema di Venezia con Campari Group, uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi. Il Gruppo (che comprende tra gli altri Aperol, Appleton Estate Campari, Skyy, Wild Turkey e Grand Marnier) sceglie il mezzo cinematografico come veicolo di comunicazione. Un connubio, quello tra Campari e il grande schermo, che trova la massima espressione nelle numerose collaborazioni con registi e attori di fama internazionale, attraverso campagne che hanno scritto la storia della comunicazione di marca. Un percorso artistico che prende il via nel 1984, quando Federico Fellini girò per Campari “Ragazza in treno”: un vero e proprio corto cinematografico che vide il celebre regista cimentarsi per la prima volta nella realizzazione di uno spot per un marchio privato. Il sodalizio tra Campari e registi prosegue nel tempo e, tra le numerose collaborazioni, possono essere citate quelle con Tarsem Singh, Joel Schumacher, Paolo Sorrentino. Tra gli attori Uma Thurman, Penelope Cruz o Benicio del Toro hanno affiancato il loro nome a quello del brand in qualità di protagonisti di diverse edizioni del Calendario Campari. Infine, Campari Red Diaries, l’ultimo progetto che utilizza il cortometraggio per portare in scena il concetto che “ogni cocktail racconta una storia”, può vantare le regie di Paolo Sorrentino, Stefano Sollima e Matteo Garrone. In qualità di Main Sponsor della 76 Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, Campari ha in programma un ricco programma di eventi ed appuntamenti, incontri con le star del cinema italiano ed internazionale. Anche quest’anno torna la Campari Lounge, una struttura di disposta su due piani che ospiterà, in collaborazione con Vanity Fair, una serie di talk, interviste e incontri tra stampa e protagonisti del cinema in quello che sarà il Vanity Fair Stage. Tra gli appuntamenti in programma venerdì 30 agosto ore 17.00 l’incontro con l’attrice Greta Scarano che, alle 23.00, quando le luci del Red Carpet si spegneranno, regalerà a Venezia una sua performance in Lounge Campari dove reciterà un monologo incentrato sulla passione per un lavoro speciale come quello di attore. La “Palazzina Red Passion” sul Canal Grande, per tutta la durata del festival, ospiterà e accoglierà i propri ospiti con deejay di fama internazionale. Vanity Fair invece, aprirà la giornata di Sabato 31 agosto presso la Vanity Fair Stage, al piano superiore della Campari Lounge, con due incontri, dove le protagoniste speciali saranno rispettivamente alle ore 12 Sarah Felberbaum e alle ore 15 l’attrice Anna Foglietta. Sempre Sabato 31, sbarcherà a Venezia Alessandro Borghi in qualità di ospite d’eccezione e padrino della premiazione di Campari Lab, laboratorio didattico nato dalla collaborazione con il Centro Sperimentale del Cinema. Domenica 1° settembre alle ore 12 incontro Micaela Ramazzotti, uno dei volti cinematografici italiani più noti. Nel pomeriggio alle ore 16.30 in Sala Grande, sarà il turno della consegna del premio ufficiale Campari Passion For Film Award. Nato dalla collaborazione tra Campari e Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il premio si pone l’obiettivo di valorizzare e premiare lo straordinario contributo dei tecnici del cinema. Il premio quest’anno è stato attribuito al direttore della fotografia Luca Bigazzi, grazie al suo ultimo lavoro, The New Pope di Paolo Sorrentino. Successivamente alla consegna del riconoscimento, avrà luogo la proiezione in prima mondiale degli episodi 2 e 7 di The New Pope di Paolo Sorrentino (episodi 2 e 7) con protagonisti, tra gli altri, JudeLaw, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France. Sempre il 1° Settembre Campari sarà partner del Filming Italy Best Movie Award con un aperitivo che ospiterà la delegazione di attori italiani e internazionali tra cui l’attrice francese Isabelle Huppert. Lunedì 2 settembre è la volta della festa più attesa al Lido: il party di Ciak. Campari darà in questa occasione il benvenuto a tutti i suoi ospiti all’interno della Terrazza Biennale. Martedì 3 settembre sbarcherà in laguna uno dei registi più amati del cinema italiani: Ferzan Ozpetek che sarà accompagnato dalla sua musa, Kasia Smutniak. La coppia artistica presenterà a Venezia “Venetika”, cortometraggio trasformato in un’opera cinematografica all’interno della quale Venezia è rappresentata da una donna immersa nell’acqua interpretata dall’attrice polacca. Campari, per questo evento, ha realizzato una piattaforma galleggiante, un vero e proprio “Floating Cinema” il primo cinema sull’acqua nella storia della Mostra, con circa cinquanta sedute, che regalerà agli spettatori un’esperienza unica e indimenticabile nel suo genere. Venerdì 6 settembre, l’attrice e modella Catrinel Marlon, interpreterà il red passion Campari sul red carpet. Ed in serata avrà luogo, in una location ancora segreta, la grande festa di chiusura organizzata da Campari.