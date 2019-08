Venezia 76, i protagonisti del cinema dialogano con il pubblico della Mostra

See Life Through a Different Lens. E’ il titolo della masterclass promossa da Mastercard, sponsor ufficiale per il terzo anno consecutivo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. All’incontro, moderato da Francesco Castelnuovo (Sky TV), parteciperanno quattro personalità internazionali del cinema mondiale, che racconteranno la loro vita e il loro modo di fare cinema: il regista americano Brian De Palma, (Carrie, Scarface, Gli Intoccabili¸ Carlito’s Way e Mission Impossible) l’attrice spagnola Rossy De Palma, musa di Pedro Almodovar, l’attrice, produttrice, autrice, e regista italiana Valeria Golino, e Nadine Labaki, prima regista donna araba a ricevere il Premio della Giuria al Festival di Cannes. Quattro figure di prima grandezza con percorsi che spaziano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura alla produzione cinematografica, e con un grande bagaglio di esperienze che permetteranno loro di condividere i processi creativi che nutrono la loro capacità innovativa e anticonformista. La conversazione sarà un’occasione per approfondire le diverse influenze e prospettive degli ospiti e per scoprire come le loro carriere possano essere d’ispirazione per le nuove generazioni di film maker e di cinefili, condividendo un’eredità cinematografica stimolante e duratura. L’incontro su invito, che si terrà presso la Sala Stucchi dell’Hotel Excelsior Venerdì 30 Agosto 2019, dalle 14.30 alle 16.00 è promosso e realizzato da Mastercard, azienda che opera nel settore delle tecnologie per i pagamenti internazionali e che gestisce la più rapida rete di elaborazione di pagamenti al mondo. Attraverso le sue collaborazioni con i grandi eventi del cinema internazionale, tra cui quelle già avviate anche con il Festival di Cannes e il Festival Internazionale del Cinema di Berlino (Berlinale), Mastercard vuole esprimere al meglio il suo posizionamento priceless e creare un movimento dove arte, business, società e individui possano confluire ed esplorare insieme un futuro più inclusivo e innovativo. Attraverso una serie di eventi esclusivi ideati in occasione dei grandi festival del cinema internazionale, Mastercard si impegna a dar vita a esperienze, momenti e sorprese uniche e indimenticabili per tutti i partner e i possessori di carte Mastercard amanti del grande schermo. In occasione di questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mastercard ha realizzato un’inedita campagna con l’obiettivo di ispirare la prossima generazione di film maker. La campagna sarà presente in tutte le location più rilevanti della kermesse veneziana. Tra i protagonisti della campagna, alcune tra le donne più influenti in campo cinematografico, tra cui Robin Wright, Nadine Labaki e Rungano Nyoni, che offriranno il loro punto di vista sulla forza del cinema di generare il cambiamento.