Venezia 76, la Pegaso Lounge si conferma salotto cool della Mostra del Cinema

Pegaso Lounge, allestita nella suite presidenziale dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, si conferma uno degli spazi più frequentati dai protagonisti della 76° Mostra del Cinema di Venezia. Durante i giorni del Festival, la location dedicata all'Università Telematica Pegaso - sponsor Ufficiale di Biennale College - è stata animata da prestigiose presenze del mondo del cinema, del giornalismo, della moda, del design, dell’arte, delle istituzioni e della comunicazione digitale. Ad aprire la serie di eventi, tra talk, conferenze stampa, junket e masterclass, è stato il consueto cocktail di inaugurazione della Lounge, alla presenza dei padroni di casa Danilo Iervolino e Chiara Giugliano. Venti studenti selezionati tramite un contest hanno avuto l’opportunità di partecipare alla serie d’incontri con registi, attori, giornalisti, stilisti, esperti di moda, artisti e influencer. “Extra –Ordinary Pegaso”, ciclo di eventi e esperienze in presenza dedicate ai giovani, si trasformerà anche in una produzione video che documenterà l’esperienza di Venezia. A chiudere la serie di eventi nella Lounge Pegaso, la presentazione alla stampa internazionale del documentario “Chiara Ferragni Unposted”. Nei giorni della Mostra del Cinema è stato ufficializzato l’ingresso di Multiversity Spa, leader del settore dell’Educational in Italia e in Europa, nel capitale sociale di Certipass Srl, il maggiore ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS. L’acquisizione - in linea con la politica di espansione e rafforzamento del gruppo di cui fa parte anche l’Università Telematica Pegaso e l‘Università Mercatorum - ha tra gli obiettivi principali la diffusione capillare dei centri di certificazione EIPASS in Italia, attraverso un considerevole incremento delle sedi sull'intero territorio nazionale entro il 2020. Notevoli investimenti saranno dedicati alla messa a punto di progetti di ricerca legati alla diffusione della cultura digitale e della cittadinanza attiva digitale. Lo stesso impegno sarà rivolto ad attività di monitoraggio e controllo dei servizi offerti, utili a garantire all'utenza uno standard di qualità sempre più alto e certificato. Muta anche l’assetto della governance: Mario Palmiero, già manager di Multiversity, è il nuovo amministratore unico di Certipass, affiancato da un team di professionisti qualificati cui farà parte anche Domenico Pontrandolfo, ex a.u. Per Mario Palmiero, amministratore unico di Certipass, l’obiettivo è fare di Certipass il primo ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione d’Europa”.