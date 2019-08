Venezia 76, la rivoluzione ibrida di Lexus arriva sul red carpet della Mostra

Lexus è l’auto ufficiale della Mostra del Cinema. Per il terzo anno consecutivo Lexus è Sponsor della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2019, e che vedrà la regista argentina Lucrecia Martel Presidente della Giuria internazionale del Concorso. Eccellenza produttiva, massima attenzione ai dettagli, qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative, sono alcuni dei valori che accomunano il mondo Lexus con quello del cinema premiato a Venezia. In questa occasione sarà protagonista il nuovo Lexus UX Hybrid, primo Suv dinamico compatto ibrido elettrificato del segmento C Suv premium, che sarà affiancato dall’ammiraglia Lexus LS, dalla berlina Lexus ES Hybrid e dal luxury Lexus SUV RX. Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet. Lo farà con 35 vetture, tutte dotate di Tecnologia Full Hybrid Electric. Per Fabio Capano, Director Lexus Division, la magia del cinema si unisce alla capacità di Lexus di stupire ed emozionare, combinando livelli di artigianalità, qualità e tecnologia ai vertici del mercato. Appuntamenti come quello veneziano trasmettono ai clienti Lexus un’esperienza unica con un forte senso di esclusività. Lanciata nel 1989 a livello mondiale, e nel 1993 in Italia, Lexus si è imposta all’attenzione del mondo grazie al design distintivo delle sue auto, all’innovazione garantita dalla tecnologia Full Hybrid Electric, alla sicurezza offerta di serie con il Lexus Safety System +, e alla qualità superiore assicurata dall’artigianalità dei maestri Takumi. A questi elementi si unisce l’Omotenashi: il concetto giapponese di ospitalità, che descrive anche la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino. In termini di vendite sul mercato globale Lexus è il quarto brand dopo le tre case automobilistiche tedesche (Audi, BMW, Mercedes). Attualmente detiene la leadership globale nella vendita di vetture ibride elettriche nel mercato Premium, con 1.547.145 unità (dato aggiornato a maggio 2019). Il posizionamento del brand viene espresso attraverso “Experience Amazing”: creare esperienze in grado di trasformare la funzione in emozione, la performance in passione e la tecnologia in immaginazione. Lexus presenta una completa gamma Full Hybrid Electric, che comprende vetture compatte come la CT, berline IS e la nuova ES, sportive RC e LC, una completa gamma Suv con il nuovo UX, NX e RX, fino all'ammiraglia LS. Il pubblico veneziano avrà la possibilità di ammirare nella cittadella del Cinema al Lido l’esclusivo Lexus UX Hybrid, che presenta un sistema ibrido elettrico di 4° generazione che abbina un nuovo motore benzina 2.0L a ciclo Atkinson con un potente motore elettrico (80kW) per una potenza complessiva di 184 CV, il migliore rapporto prestazioni/consumi e i più bassi livelli di emissioni CO2 e degli ossidi di azoto NOx della categoria. È il primo modello progettato sulla piattaforma Global Architecture-C sviluppata per assicurare i massimi livelli di sicurezza, stabilità e piacere di guida. Nella foto (in alto) Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, al suo arrivo sul red carpet veneziano in occasione della presentazione, lo scorso anno, del film “A star is born”, l'incontro musicale e d'amore tra Jack (Bradley Cooper), un grande artista pop country diventato alcolista e tossicodipendente, con una giovane barista, dalla voce straordinaria Ally (Lady Gaga) che si esibisce in un bar di drag queen e pensa di non poter sfondare perchè si ritiene non bella. Lui riconosce il talento di lei, aiuta a tirarlo fuori e cominciano ad esibirsi insieme ma è Ally che l'industria musicale ora vuole: album, tour, contratto milionario. Si amano, si sposano, anche con grandi difficoltà.