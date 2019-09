Venezia 76, Premio Diva e Donna all’attrice spagnola Rossy de Palma

Si è svolta nella splendida cornice dell’Hotel Centurion Palace di Venezia la serata di gala del premio Diva e Donna, realizzato con la finalità di sostenere Never Give Up, onlus che nasce per prevenire, intercettare precocemente e trattare i disturbi della nutrizione ed alimentazione. Anoressia e bulimia nervosa, due tra i principali disturbi, costituiscono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni. Solo il 10 % di chi soffre riesce a chiedere aiuto. Never Give Up, referente del Ministero della Salute, supporta adolescenti e le loro famiglie ad abbattere le barriere a chiedere aiuto attraverso primi consulti gratuiti a Roma, Milano, Perugia, Bari, Avezzano e, a breve, anche a Napoli con attività di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale. Never Give Up ha ideato e prodotto una campagna di sensibilizzazione, diretta dal regista premio Oscar Danis Tanovic, che è stata acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie al lavoro svolto con le istituzioni, Never Give Up ha fortemente contribuito al riconoscimento di una giornata nazionale per la lotta ai distrurbi del comportamento alimentare, il 15 marzo. Dal 2014 Never Give Up ha già supportato oltre 5 mila ragazzi e le loro famiglie. In italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea, di questi il 70 % sono adolescenti. Anoressia e bulimia nervosa, costituiscono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni e sono sempre più frequenti casi di insorgenza precoce, tra gli 8 e i 10 anni di età. Eppure, solo il 10 % di chi soffre chiede aiuto. Loro non ne parlano. Never Give Up può aiutarli. La serata di gala al Centurion Palace, organizzata dalla Agnus Dei di Tiziana Rocca Production, ha celebrato per il quattordicesimo anno consecutivo i successi di Diva e Donna, uno dei periodici più apprezzati dal pubblico femminile. E sono proprio l’eclettismo, il contrasto tra contemporaneo e moderno, lo stile raffinato, la ricerca nei dettagli e la proposta culinaria ricercata dell’Hotel 5 stelle lusso sul Canal Grande a fare da coreografia al Charity Dinner di Diva e Donna. Sono queste le caratteristiche che rendono il Sina Centurion Palace, tra gli hotel più amati dalle celebrities e dagli attori della Mostra del Cinema di Venezia. L’hotel, diretto dal general manager Paolo Morra, è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del design e del lusso a Venezia. I riconoscimenti Diva e Donna 2019 sono andati a Rossy de Palma come personaggio internazionale, Michela Andreozzi a cui è stato consegnato il Premio Social in virtù del suo sostegno a Never Give Up, Eleonora Daniele che ha ricevuto il Premio Personaggio Tv dell’anno per la conduzione di "Storie Italiane", Giulia Elettra Goretti il Premio per la serie tv Trust, Alessandro D’Ambrosi il Premio come coautore e protagonista della serie tv "Che Dio ci aiuti 4", a Raz Degan il Premio Regia per il suo film documentario "The Last shaman", a Thomas Degasperi il Premio sportivo dell’Anno per i suoi straordinari successi sportivi, a Elettra Lamborghini il Premio come Miglior Protagonista della musica internazionale, a Filippo Melloni il Premio Volto Social per essere considerato il dottore più bello dei social. A fare da madrina alla serata di gala la stupenda attrice e modella Annabelle Belmondo, nipote dell’attore Jean Paul, sex-simbol degli anni Sessanta.