VERISSIMO: ospiti di Silvia Toffanin e anticipazioni di sabato 1 febbraio 2020

Sabato primo febbraio torna l’appuntamento con Verissimo, il seguitissimo rotocalco settimanale condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti in studio e gli scoop.

VERISSIMO: gli ospiti di sabato primo febbraio. Elena Sofia Ricci raggiungerà per la prima volta Silvia Toffanin

Per la prima puntata di febbraio Silvia Toffanin ha in serbo molte sorprese per il pubblico di canale 5. Per la prima volta avrà in studio Elena Sofia Ricci, l’amata attrice di fiction e cinema. L’artista si racconterà apertamente in un’intervista esclusiva in cui si toccheranno non solo gli aspetti lavorativi, ma anche quelli più privati della sua vita.

VERISSIMO: torna J-AX

La punata del primo febbraio vedrà anche l’attesissimo ritorno di J-Ax. Il rapper ha di recente lanciato il nuovo album ReAle, incoronando con nuovi successi ben 26 anni di carriera e 55 dischi di platino. Una canzone dell’album, “Quando piove, diluvia”, ha scatenato la reazione di Fabrizio Corona per una frase in essa scritta. Il rapper risponderà al lungo post dell’ex re dei paparazzi?

VERISSIMO, il primo febbraio Diana Del Bufalo risponderà per la prima volta alle dichiarazioni di Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo debutterà domenica su Italia 1 con il programma Enjoy, Ridere fa bene. La ex concorrente di Amici, oggi affermata attrice, cantante e presentatrice, risponderà alle dichiarazioni rilasciate a Verissimo dal suo ex fidanzato, Paolo Ruffini. La fine della loro storia d’amore è stata al centro del gossip nelle ultime settimane.

VERISSIMO, torna la ex conduttrice Cristina Parodi

Torna la “mamma” di Verissimo, Cristina Parodi. La conduttrice sarà nello studio del programma che è nato con lei per ripercorrere la sua lunga carriera.

Silvia Toffanin darà poi nuovamente spazio al cinema ospitando Massimiliano Gallo e Vinicio Marchioni, protagonisti di “Villetta con ospiti”.

VERISSIMO, Beatrice Valli e Marco Fantini da Silvia Toffanin

Grande attesa per Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due giovani sono seguitissimi sui social e oggi aspettano un altro bebè. Racconteranno la loro vita, ripercorrendo tutte le tappe, dal trono rosso, alla nascita dei figli, ai successi lavorativi.