Veronica Pompeo va in scena a Parigi dopo il successo di Matera

Dopo il successo della prima a Matera, VERONICA POMPEO porta in scena a Parigi la sua performance artistico-musicale “MISE EN ABYME DI A PROVINCIAL PAINTER MOODS À PARIS” con due speciali appuntamenti che la vedranno accompagnata dal M° Domenico Capotorto.

Lunedì 14 gennaio alle ore 20.00 al “Blue Shaker” (54 Rue de Monceau – ingresso libero) e martedì 15 alle ore 20.00 presso il “Conservatoire Musique et Danse, Auditorium Jaques Demy” (10 Place du Général de Gualle Fontenay-aux-Rose – ingresso libero), Veronica Pompeo e il M° Capotorto eseguiranno le composizioni tratte dell’EP “A Provincial Painter Moods”, disponibile nei negozi e in digitale (player.believe.fr/v2/8008199850491).

Partendo dalle composizioni originali di “A PROVINCIAL PAINTER MOODS” Veronica Pompeo, ideatrice della performance, porta sulla scena le sue composizioni in una veste inedita, raccontandone le varie e potenzialmente infinite forme ed interpretazioni in un’ottica decostruzionista.

Veronica Pompeo cover edit by Lazzaro Parete



«Cercheró di proporre assieme al pianista Capotorto una performance acustica di “A Provincial Painter Moods” – racconta a riguardo Veronica Pompeo­ – qualcosa cambierà, per forza di cose, e la voce dovrà ricercare nella nuova ambientazione, una nuova Mîse, sicuramente più strutturata dal punto di vista tecnico-vocale ma non per questo venendo meno alle prerogative di coinvolgimento e suggestione».

“A PROVINCIAL PAINTER MOODS” è un EP in sei tracce originali risultato di un progetto artistico sperimentale che unisce la musica e il teatro. Nate come una sorta di “divertissement” sulle musiche di scena pianistiche di Domenico Capotorto realizzate per la commedia “A provincial painter” di Dacia Maraini, le composizioni hanno assunto le sembianze di un’opera a sé stante.

La voce di Veronica, autrice dei testi e coautrice delle musiche, canta, sussurra, parla, bisbiglia, urla, diventando l’alter-ego musicale dei personaggi sulla scena, estendendone la componente descrittiva ed evocativa.

Veronica Pompeo (foto di Fabio Perrone)



VERONICA POMPEO è una cantante e compositrice di origine materana. Artista versatile ed eclettica, affianca lo studio della recitazione e del canto classico alla passione per la musica pop e le contaminazioni fra generi. Diplomata in canto lirico, affronta il multifocale panorama della musica d’oggi al fianco, tra gli altri, di Emanuele Arciuli, Nicola Campogrande, Alvise Vidolin, Roberto Fabbriciani; si avvicina al mondo jazzistico e pop grazie alle collaborazioni con Paolo Fresu, Lorenzo Maffia, Angelo Nigro e Federico Ferrandina. A fine 2008 incide in qualità di soprano, cantante moderna e voce recitante “Dolly today... around Faurè” (Stradivarius), “Metti 2 Sere d’Agosto Live” e “Hermit’s song and Canciones” (Ed. Rusty Records). Lavora al fianco di Ugo Pagliai ed Arnoldo Foà in performance di musica e poesia, e registra “live” per Radio Vaticana ed è dedicataria di lavori di Giovanni Tamborrino e Livio Minafra; affianca, in recital di musica e poesia, Arnoldo Foà, Ugo Pagliai, Vanessa Gravina, Irma Ciaramella. È stata critico musicale per la RAI Basilicata in occasione del “Festival di Sanremo 2012” ed ha collaborato come consulente musicale e vocal coach con il “Festival di Castrocaro”, “I Fatti Vostri”, “Ti lascio una Canzone”, “Musicultura”, “Festival di Sanremo”, con l’etichetta discografica RUSTY Records e il L.A.M.S. Matera. Esperta di “Vocologia Artistica”, attualmente è docente di Canto Pop Rock presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno.