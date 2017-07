Versace, l'omicidio sarà una serie tv con American Crime Story su Fox nel 2018

American Crime Story torna con due nuove stagioni dopo il fortunato debutto dello scorso anno sul caso O. J Simpson (The People v. O. J. Simpson). La seconda season vede come protagonista Gianni Versace e il delitto di quest'ultimo da parte di Andrew Cunanan avvenuto il 15 luglio 1997. The Assassination of Gianni Versace anticiperà i tempi: inizialmente infatti l'idea dei produttori era di raccontare gli effetti che l'uragano Katrina ha avuto sulla popolazione e sulla politica del paese.

The Assassination of Gianni Versace - Nel cast Ricky Martin e Penelope Cruz

Invece a inizio 2018 si è scelto di puntare sulla morte del celebre stilista italiano. Si lavora su 10 episodi firmati sempre da Ryan Murphy. Nel cast ecco la bellissima Penelope Cruz (nei panni di una giovane Donatella Versace), affiancata da Ricky Martin (come fidanzato di Versace), Edgar Ramirez (Gianni Versace) e Darren Criss (Andrew Cunanan).