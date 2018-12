Vertical Winter Tour 2019 tra musica, sport e divertimento in montagna

Vertical Winter tour 2019: Toyota Hybrid presenta 9 tappe in Italia per il divertimento sulla neve

Toyota Hybrid VERTICAL WINTER TOUR 2019 presenta 9 tappe italiane all’insegna del divertimento sulla neve ad ingresso libero e gratuito.

L’evento VERTICAL WINTER TOUR 2019 partirà anche quest’anno da Cervinia (AO), con la data del 28, 29 e 30 dicembre che, come ormai da tradizione, accompagna le celebrazioni locali per il Capodanno anticipato.

Poi, dalle Alpi agli Appennini passando per le Dolomiti, il “Villaggio vacanze itinerante” giungerà – tra gennaio e marzo, cuore della stagione sciistica – nelle 9 località di montagna designate per portare, anche quest’inverno, 20 giornate di musica, sport e animazione sulla neve.

Oltre alla Valtournanche sono in calendario le soste ad Arabba – Valle di Fodom (BL) il 2 e 3 febbraio; Livigno (SO) il 10 e 11 febbraio; Roccaraso (AQ) il 16 e 17 febbraio; Bormio (SO) il 23 e 24 febbraio; Prato Nevoso (CN) il 2 e 3 marzo; Plan de Corones (BZ) il 6 e 7 marzo; San Martino di Castrozza (TN) il 9 e 10 marzo e a Canazei – Val di Fassa (TN) il 12 e 13 marzo.

Vertical Winter tour 2019: evento sulla neve in collaborazione con Radio Deejay. Gli ospiti

Dopo il successo dell’ultima edizione estiva, il VERTICAL WINTER TOUR 2019 prosegue sulla neve con la collaborazione con Radio DEEJAY che sarà ancora presente, con i suoi artisti, sul Palco del Vertical Village. Dj set, intrattenimento e spettacolo: 9 sono le esibizioni in programma, una per ciascuna tappa.

Confermato MARIO FARGETTA per lo spettacolo serale del 30 dicembre a Cervinia, prima località in calendario del Tour 2019!Mario Fargetta - storico personaggio del Deejay Time, programma cult-dance di Radio DEEJAY dagli ascolti record, e ancora oggi al fianco di Albertino in “Albertino Everyday” - si esibirà alla consolle del Vertical Village che, per l’occasione, resterà aperto fino a tardi trasformandosi in una suggestivapista da ballo al chiaro di luna. Nelle tappe successive saranno ospiti del VillageVic (conduttore de “la Bomba” al fianco di Luciana Litizzetto), Wad (anima rap della radio), Chicco Giuliani e tanti altri artisti della radio.

Vertical Winter tour 2019: il format e le tappe del tour sulla neve

Il format Vertical Winter Tour nasce nel 2008 e negli anni si consolida (acquisendo nel 2011 un “fratello” estivo: Vertical Summer Tour): un grandioso Villaggio vacanze itinerante allestito a ridosso degli impianti sciistici e capace di portare nelle migliori località montane giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.

All’interno dell’Area Village, ad ingresso totalmente libero e gratuito, un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l’arco della giornata: giochi, quiz, coreografie di gruppo, degustazioni, omaggi, gadget, ski test, test drive.

Durante le tappe del Tour gli interessati avranno la possibilità di provare sulle piste innevate e attraverso gli esclusivi test drive il nuovo RAV4 Hybrid: arrivato alla sua quinta generazione, resta fedele al concetto originale di SUV e migliora le performance sia su strada che in fuoristrada, grazie alla nuova trazione integrale (AWD-i). E’ dotato di motorizzazione Full Hybrid Electric di quarta generazione con motore benzina 2.5l e due motori elettrici che erogano una potenza massima di 222 CV.

Presso l’igloo giallo RICOLA, immancabile punto di ristoro, si potranno assaggiare le caramelle svizzere alle 13 erbe, tra cui Arancia Menta arricchita con olii essenziali e dolcificata con Stevia e le tisane, ideali per rigenerarsi e riscaldarsi!

Per la parte tecnica in prova gratuita i nuovi modelli di sci della collezione 2019 Elan Ski e i prodotti GORE-TEX: giacche e guanti delle linee GORE-TEX GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ per avere la massima impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento e GORE-TEX INFINIUM™ con le innovative tecnologie in grado di offrire comfort e performance.

Ad oggi si contano un totale di 18 edizioni di Vertical Tour - tra Summer e Winteredition - e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.

CALENDARIO TAPPE VERTICAL WINTER TOUR 2019 E PRESENZE ARTISTI RADIO DEEJAY

28, 29 e 30 dicembre 2018 CERVINIA (AO) – Capodanno anticipato 30 dic. MARIO FARGETTA

02 e 03 febbraio ARABBA (BL) – 02 feb. VIC e FRANCO RUSSO

10 e 11 febbraio LIVIGNO (SO) – 10 feb. WAD

16 e 17 febbraio ROCCARASO (AQ) – 17 feb. DJ OSSO

23 e 24 febbraio BORMIO (SO) – 23 feb. VIC e FRANCO RUSSO

02 e 03 marzo PRATO NEVOSO (CN)

06 e 07 marzo PLAN DE CORONES (BZ) – 6 mar. CHICCO GIULIANI

09 e 10 marzo SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) – 10 mar. VIC e FRANCO RUSSO

12 e 13 marzo CANAZEI (TN) – 12 mar. CHICCO GIULIANI

I numeri del Vertical Tour

11 edizioni di Vertical Winter Tour dal 2008

8 edizioni di Vertical Summer Tour dal 2011

Oltre 1.800.000 di persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni

2.500.000 di persone raggiunte dalla comunicazione social

800.000 visualizzazioni dei contenuti video pubblicati