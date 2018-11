VH1 dedica a FREDDIE MERCURY una programmazione speciale

VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, dedica la sua programmazione di sabato 24 novembre a Freddie Mercury, una delle più importanti icone del rock, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa (avvenuta il 24 novembre del 1991) e in contemporanea con l’uscita anche nei cinema italiani del film “Bohemian Rhapsody”.

A partire dalle ore 15.00, con la selezione speciale dei 10 più bei videoclip della band guidata da Mercury in Top 10 Queen, la programmazione di VH1 si arricchirà di appuntamenti speciali, come lo storico concerto Queen Live At Wembley, in onda alle 15.50 e in prima serata alle 21.10. Il Wembley Stadium di Londra ospitò l’11 e il 12 luglio 1986 una tappa memorabile del Magic Tour che portò quell’anno i Queen in tutta Europa. La tappa londinese, però, si è rivelata un concerto destinato a rimanere nella storia del rock mondiale. Oltre 200mila i partecipanti che hanno assistito live a un’esplosione rock intensa, con i capolavori indelebili della discografia del gruppo, da Bohemian Rhapsody a Who Wants To Live Forever, da We Will Rock You a We Are The Champions. Grazie a VH1 sarà possibile rivivere quel magico e memorabile live, che ha trasportato definitivamente Freddie Mercury (e i Queen) nell’olimpo della musica.

Il pomeriggio, dalle 17.00, spazio alla rotazione dei video musicali più significativi della carriera dei Queen e di Freddie Mercury con Best of Queen rock, Best of Wanna Be Freddie, Best of Queen & Freddie.

In seconda serata, alle 22.20, VH1 proporrà un altro appuntamento con un concerto storico: il Freddie Mercury Tribute, ovvero il più grande evento musicale mai realizzato in ricordo di Freddie Mercury. Tenutosi il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra, ha tra i suoi protagonisti anche David Bowie, Metallica, Annie Lennox, George Michael, Elton John, Guns N’ Roses e Liza Minnelli, accorsi tutti per ricordare l’artista a pochi mesi dalla sua scomparsa.

La programmazione speciale dedicata a Freddie Mercury si chiuderà alle 00.10 con Best of Queen & Freddie.