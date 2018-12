VH1 Storyellers con Elisa sui 3 canali free di Viacom Italia

Domani, Mercoledì 19 dicembre, i canali free di Viacom Italia avranno in onda in contemporanea alle 23.10 VH1 Storytellers con Elisa, un grande evento tv proprio nel giorno del compleanno dell’artista.

Realizzato lo scorso 19 novembre al Teatro Dal Verme di Milano, VH1 Storyellers con Elisa è stato l’evento di apertura della Milano Music Week, di cui Viacom Italia è stata per il secondo anno Main Partner. Storytellers è un format di Viacom International e VH1, un evento in cui l’artista racconta la genesi delle proprie canzoni con aneddoti e particolari e si esibisce in versione acustica. In questa serata Elisa, cantautrice multiplatino che ha pubblicato lo scorso 26 ottobre il nuovo album di inediti “Diari Aperti” (Island Records) e già in vetta alle classifiche radiofoniche con il singolo “Se piovesse il tuo nome”, si è raccontata al pubblico in una versione intima ed inedita oltre a regalare toccanti performance acustiche dei suoi brani di maggior successo.

Elisa Storytellers, Teatro dal Verme 2018 (foto di Francesco Prandoni)



VH1 Storytellers con Elisa sarà quindi in onda domani mercoledì 19 dicembre alle 23.10 in contemporanea sui 3 canali free di Viacom Italia: Paramount Channel (canale 27 del dtt), Spike (canale 49 del dtt) e VH1 (canale 67 del dtt). Partner di VH1 Storytellers con Elisa sono YOOX ed Audi.

Inoltre, su VH1 (canale 67 del dtt) la serata evento di domani mercoledì 19 dicembre sarà anticipata da una programmazione dedicata all’artista a partire dalle ore 20.00 con Best of Elisa, un’ora di rotazione musicale con i suoi migliori video, alle 21.10 la versione estesa da 90 minuti di Vh1 Storytellers con Elisa (che ha avuto la premiere lunedì 17 dicembre alle 20.00 su MTV Music, canale 704 di Sky). La serata proseguirà alle 22.45 Best of Elisa e alle 23.10 con il simulcast con gli altri canali di Viacom Italia per l’evento tv.