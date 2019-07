VH1, VA IN ONDA "VH1 MUSIC EXPERIENCE: SONIC PARK"

vh1

Canale 67 del DTT

presenta

VH1 MUSIC EXPERIENCE: SONIC PARK

In viaggio da Bologna a Stupinigi

Sabato 20 luglio dalle 20.00

VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat, nel preserale di sabato 20 luglio dedica uno speciale all’evento dell’estate 2019: VH1 MUSIC EXPERIENCE: Sonic Park!

In viaggio da Bologna a Stupingi, VH1 va alla scoperta del meglio della musica italiana e internazionale, raccontando il festival attraverso gli occhi e soprattutto gli smartphone di Filippo Ferrari, Giorgia Lichello, Roberto De Rosa, Florencia Di Stefano-Abichain e Diego Brus. Cinque influencer, cinque stili di vita e personalità differenti, accomunati da un unico grande amore: la musica dal vivo.

Prima tappa: Bologna. Qui raggiungono l'area concerti dedicata a Joe Strummer, storico leader dei Clash. Gli influencer si soffermano a chiacchierare con i fan in coda, per poi avventurarsi dietro le quinte. Dopo una veloce occhiata ai camerini degli Slipknot, incontrano Cristina Scabbia dei Lacuna Coil per un'intervista esclusiva. I cinque accompagnano infine la band on stage, seguendo il loro concerto da sotto e bordo palco e qui incontrano anche il rapper Salmo.

Si prosegue poi con la seconda tappa: Stupinigi. In attesa del live, il gruppo fa un tuffo nella cultura, visitando la celebre Palazzina di Caccia dei Savoia, gioiello dell’architettura italiana dichiarato patrimonio mondiale UNESCO, che fa da sfondo all’evento. Gli influencer si spostano poi nell’area del festival dove, oltre ad incontrare i fan, hanno accesso al backstage per intervistare Skin e gli Skunk Anansie e da dove possono godersi il live da una posizione privilegiata.

VH1 MUSIC EXPERIENCE: Sonic Park andrà in onda sabato 20 luglio dalle 20.00 su VH1 (DTT 67).

VH1 è stato media partner dell’edizione 2019 del Sonic Park Festival.