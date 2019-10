viacom italia al lucca comics & games. e nel weekend di halloween.

Viacom Italia, l’azienda guidata dall’AD Andrea Castellari, con un portfolio di canali distribuiti sul digitale terrestre e su Sky, porta anche al pubblico del Lucca Comics & Games, la possibilità di vivere i suoi brand fuori dallo schermo televisivo, attraverso attività di intrattenimento pensate appositamente per i fan dei contenuti sempre più riconoscibili e iconici: Comedy Central e Spike saranno infatti presenti con Friends, South Park e Buffy – L’ammazzavampiri.

Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV), il canale di Viacom dedicato alla comicità porta a Lucca due programmi cult. I fan di Friends – la serie in onda tutti i giorni sul canale – potranno accedere al padiglione Warner Bros in Piazza San Michele e farsi una foto sul mitico divano del Central Perk. E ancora, venerdì 1° novembre alle 12.00 il canale propone una speciale proiezione di South Park, l’irriverente e iconica serie animata, accompagnata da un incontro con alcuni degli storici doppiatori italiani. L’appuntamento – che si terrà presso il Cinema Astra (Piazza del Giglio, 13 Lucca) – sarà anche l’occasione per parlare della 23esima stagione della serie, attualmente in onda su Comedy Central ogni giovedì alle 23.00.

All’interno del celebre appuntamento europeo in ambito fumetti, animazione, videogiochi e fantasy – che si svolge a cavallo di Halloween – a partire da mercoledì 30 ottobre, Spike (canale 49 del dtt e 26 di tivusat) accoglierà i visitatori con una speciale “experience” per prepararsi alla notte più spaventosa dell’anno! Sulle orme di Buffy – L’ammazzavampiri, la serie tv sull’eroina che combatte le forze delle tenebre che vanta una fanbase sempre molto attiva – nel loggiato di Palazzo Pretorio (Piazza San Michele) – saranno disponibili dei “kit anti-vampiri” da rompere solo in caso di emergenza, contenenti tutto il necessario per combattere i mostri succhia-sangue!

L’Halloween targato Viacom, sarà tutto da vivere non solo a Lucca ma anche dal proprio divano di casa. Paramount Network (canale 27 del dtt e 27 di tivusat) – il brand Viacom dedicato agli amanti delle storie – propone giovedì 31 ottobre a partire dalle 21.10 una serata in compagnia della famiglia più “mostruosa” e irresistibile di sempre: gli Addams che, proprio il giorno di Halloween, tornano anche al cinema con un nuovo film di animazione. Si inizia in prima serata con La Famiglia Addams – uscita nel 1991 – che ripropone in chiave cinematografica i personaggi creati da Charles Addams in una serie di vignette pubblicate sul New Yorker nel 1939. A seguire, andrà in onda il sequel del 1993: in La famiglia Addams 2, la famiglia si è allargata e si ritrova più unita che mai, dopo le vicissitudini del primo capitolo. Oltre che per l’iconica sigla e la comicità brillante, le due pellicole si ricordano per il cast stellare: Anjelica Huston è Morticia, l’algida e sensuale signora Addams; il compianto Raul Julia è il capofamiglia Gomez; Christopher Lloyd è lo zio Fester; una giovanissima Christina Ricci è l’inquietante figlia Mercoledì e Joan Cusack la babysitter Debbie.

Con la sua ampia offerta di titoli per gli appassionati di emozioni forti, anche Spike (canale 49 del dtt e 26 di tivusat) non può esimersi dal festeggiare Halloween in grande stile. Giovedì 31 ottobre, alle 21.30 per tutti gli amanti dell’horror va in onda Cimitero vivente: la prima, imperdibile trasposizione del celebre romanzo Pet Sematary di Stephen King, riportato al cinema in una nuova versione proprio quest’anno. A seguire, i brividi non finiscono con il sequel del film a firma della stessa regista Mary Lambert. In Cimitero vivente 2, un tredicenne e suo padre si trasferiscono nel Maine, per ricominciare da capo dopo la morte della madre. Peccato che nei pressi della casa si trovi l’antico cimitero indiano del primo episodio, che pare abbia il potere di riportare in vita i morti.

Anche VH1 (canale 67 del dtt e 22 di tivusat), il canale musicale per eccellenza dedicato ai successi del presente e del passato, celebra la notte di Halloween in compagnia delle hit più amate. Dalle 19.00 parte, infatti, una rotazione dal titolo Best of Halloween, che propone una selezione dei più memorabili videoclip “horror” di ieri e oggi, per tutti i gusti: “Bury a friend” di Billie Eilish, “Pressure” dei Muse, “Everybody (Backstreet's Back)” dei Backstreet Boys, “The Nobodies” di Marilyn Manson e “Bad Blood” dei Bastille. Per una serata dalle sonorità inquietanti, che farà ballare anche scheletri e vampiri!

Chi ha detto che brividi e risate non possono andare d’accordo? Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV), il canale dedicato all’intrattenimento e alla comicità, la notte di Halloween propone una speciale maratona. Alle 21.00 il cult di Robert Zemeckis La morte ti fa bella. Commedia grottesca con interpreti d’eccezione, parla di Helen Sharp (Goldie Hawn), una scrittrice che da anni conduce una guerra contro Madeline Ashton (Meryl Streep), stella del cinema che ai tempi gli ha soffiato il marito Ernest Menville (Bruce Willis), chirurgo plastico di successo. A seguire, la serata comedy horror continua con spirito sempre più irriverente, con due episodi tematici di South Park, la serie animata più “politically uncorrect” della televisione, in onda ogni giovedì alle 23.00 su Comedy Central con l’inedita 23esima stagione.

Anche i canali dedicati al target kids & family festeggiano la notte di Halloween.

Su Nickelodeon (Sky 605) giovedì 31 ottobre alle ore 20.20 parte la maratona di Halloween dedicata a Spongebob intitolata “Pantaloni spaventosi” che inizierà con l’episodio inedito «Il fantasma di Plankton»! Su NickJr (Sky 603) i preparativi per Halloween sono iniziati da sabato 26 ottobre e tutti i giorni fino al 31 ottobre alle 20.30 sono in onda gli episodi tematici delle migliori serie del canale. E per coloro che si sono persi questi episodi giovedì 31 ottobre sempre su Nick Jr andrà in onda una maratona speciale lunga tutto il giorno, dalle 7 del mattino fino a sera, con tutte le avventure da brivido delle serie più amate dal pubblico prescolare.

Quest'anno sarà un Halloween ancora più Super! del solito: sul canale 47 del DTT e 625 di Sky andranno, infatti, in onda giovedì 31 ottobre alle ore 15.00 in anteprima "New School Scary", due episodi speciali "mostruosi" della live action più amata del canale, mentre alle ore 20.00, sempre su Super!, JoJo Siwa e Nick Cannon condurranno lo speciale "Lyp Sync Battle Shorties Halloween Special" in cui i ragazzi si sfideranno su canzoni a tema per la giornata. Sempre durante la giornata del 31 ottobre, su Super! andranno in onda le puntate dedicate ad Halloween delle serie del canale tra cui "Spirit Riding Free", "Spongebob", "Miraculous le storie di Ladybug e Chat Noir" e "Thunderman".