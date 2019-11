Videoart Week al via nel programma di Videocittà. Ecco le news

A Roma, dal 19 al 27 novembre 2019, ritorna la VideoArt Week, curata da Damiana Leoni e Lorena Stamo, nell’ambito della seconda edizione di Videocittà, il festival della visione ideato da Francesco Rutelli, Presidente di ANICA e diretto da Francesco Dobrovich.

A più di mezzo secolo dalla nascita della videoarte, si ritorna nella città eterna, capitale mondiale del cinema, per esplorare questo linguaggio artistico in costante evoluzione, tra arte contemporanea e immagine in movimento. Otto giornate dedicate interamente alla videoarte, con un programma, caratterizzato dalla collaborazione tra Musei, Gallerie, Fondazioni, Spazi no profit e Accademie straniere.

Si tratta di un evento unico, a metà tra un festival e una grande mostra, volto a limare le barriere tra il grande pubblico e gli abituali addetti ai lavori. La videoarte diventa il mezzo che avvicina un pubblico più allargato all’arte contemporanea attraverso il linguaggio dell’immagine in movimento.

Una delle novità della 2a edizione sarà la più stretta collaborazione tra le Accademie straniere e il Museo MAXXI.

L’agenda sarà strutturata come segue:

Programma principale : proiezioni e talk al Museo MAXXI che ospiterà artisti e curatori di rilievo internazionale nelle due sale dedicate all’immagine in movimento: la Videogallery e l’Auditorium.

Programma collaterale : si svolgerà in diversi luoghi della capitale, dove le Gallerie, le Fondazioni, le Accademie straniere e gli Spazi no profit, sono invitati a partecipare con progetti propri pensati ad hoc, per stimolare la produzione e la fruizione delle opere più innovative create con il mezzo video.

Tra i vari focus:

19.11.19 - MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Natura vs tecnologia, nell’opera di Nico Vascellari, per la serata inaugurale della VideoArt Week, il 19 novembre al MAXXI. L’artista unisce performance, scultura, disegno, video e musica in una ricerca sui legami tra potere animale e industria automobilistica nella sua opera concepita per la Biennale di Lione 2019. Quella che vedremo sarà l’anteprima italiana alla quale seguirà un incontro tra l’artista e il Direttore del MAXXI Arte Bartolomeo Pietromarchi e Vittoria Matarrese, curatrice dei progetti speciali al Palais de Tokyo di Parigi

20.11.19 - Passeggiata al Gianicolo e Lungara

Dalle 18 alle 21 del 20 novembre, la Real Academia de España en Roma, lo Studio Stefania Miscetti, che per l’occasione mostrerà un lavoro inedito di Adrian Tranquilli prodotto per Videocittà, ed Ex-Elettrofonica inaugurano collettivamente le mostre, in una passeggiata all’insegna della videoarte che va dal quartiere Gianicolo a Trastevere - Lungara. Per l’occasione lo

21.11.19 - MAXXI e Academia Belgica

L’uomo contemporaneo, nell’opera di Jos de Gruyter & Harald Thys, menzione speciale all’ultima Biennale d’Arte di Venezia per la rappresentazione del Padiglione Belga. In occasione di videocittà una selezione delle loro opere video dal 1988 al 2015 saranno in visione al MAXXI per una giornata intera mentre in serata gli artisti saranno presenti presso l’Academia Belgica per una conversazione con la direttrice mostre presso la Bozar, Brussels, Sophie Lauwers.

22.11.19 - MAXXI_ Apichatpong Weerasethakul e Rirkrit Tiravanija

Sentori dal sudest asiatico, nella serie di short film di Apichatpong Weerasethakul , Palma d’Oro a Cannes e il documentario di Tiravanija sull’artista e poeta John Giorno, scomparso lo scorso ottobre, saranno in proiezione al MAXXI. Il progetto è a cura di Davide Quadrio , producer e curatore di Arthub Shangai / Hong Kong che sarà presente per una conversazione con Rirkrit Tiravanjia per rivelare al pubblico la sottile complessità della poetica dei due artisti.

24.11.19 - MAXXI_ Garrett Bradley

Premio della giuria per i cortometraggi al Sundance Film Festival, Garrett Bradley lavora su una varietà di piattaforme nelle quali esplora l'ingiustizia socioeconomica, i conflitti umani, la riflessione storica. Al MAXXI verrà proiettato il suo nuovo film AMERICA, un omnibus

cinematografico radicato a New Orleans con l'obiettivo di rivelare e reinterpretare una storia perduta nel cinema afroamericano. Alla proiezione seguirà un talk con l’artista e la storica dell’arte e giornalista Alessandra Mammì.

Infine, durante il weekend, al MAXXI avranno luogo:

23.11.19 - Magic Lantern Film Festival a cura di Maria Alicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni

Il cibo, “Principio e radice di ogni bene è il piacere del ventre: e anche ogni cosa saggia e squisita ad esso fa riferimento” cit. Epicuro. Si ispirano al filosofo greco le tre curatrici di Magic Lantern Film Festival. Mentre nella prima edizione di Videocittà si sono concentrate sull’incontro emblematico dell’arte visiva con la musica pop, questa volta portano Blue- Plate. Food | Art | Activism, una rassegna di opere di videoartisti internazionali per ragionare sulla storia, la politica, l’economia e l’etica connessa al concetto di cibo.

24.11.19 - KIZART

una rassegna di video-arte a cura di Raffaella Sciarretta (Nomas Foundation, Roma) con lo scopo di introdurre i bambini all’arte contemporanea. Il progetto è concepito come una piattaforma che invita addetti ai lavori a suggerire un video considerato idoneo alla visione di bambini di età compresa tra 0 e 14 anni. L’obiettivo è proseguire il percorso di self-education sostenuto da Nomas Foundation.

La VideoArt Week offre uno spazio d’incontro tra curatori, artisti e direttori di musei internazionali, che invita a riflettere sull’influenza delle nuove tecnologie nell’uomo contemporaneo e nell’arte come la sua forma espressiva più alta.

Ideato da Francesco Rutelli, Presidente dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e diretto da Francesco Dobrovich, VIDEOCITTÀ è realizzato con il supporto di Regione Lazio e Lazio Creativo, in collaborazione con CDP e Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale.

Main partner di Videocittà sono Eni, Intesa Sanpaolo e TIM.

Main Media & Content Partner di Videocittà è la Rai che partecipa all’evento con una serie di progetti specifici di RAI STORIA, RAI TECHE, RAI FICTION, RAI RAGAZZI, RAI CINEMA.

Videocittà è realizzato in partnership con il MAXXI, con il sostegno di ANICA e si avvale della media partnership di IGPDecaux.