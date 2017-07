Virgin Radio compie 10 anni: festeggiamenti a tutto rock

Scoccavano le 12.00 del 12 luglio 2007 quando in Italia si accendeva una nuova emittente radiofonica.Virgin Radio è la start up di maggiore successo della radiofonia italiana, è l’unica radio che fa del rock il proprio stile di vita. 'Style Rock': questo infatti il suo claim.

Musica e stile che insieme rappresentano l’attitudine dei quasi due milioni e mezzo di ascoltatori che in dieci anni hanno fatto diventare Virgin Radio una delle emittenti più ascoltate in Italia.

Nell’anno del suo decimo anniversario, Virgin Radio ha scelto di affiancare con la propria presenza - programmi in diretta, interviste, dj set - gli incredibili artisti che si stanno esibendo in Italia in quella che verrà ricordata come l’estate più rock di sempre.

I nomi: Guns n’ Roses, 10 giugno a Imola. Green Day + Rancid, 15 giugno a Monza (IDays). Radiohead, 16 giugno a Monza (IDays). Linkin Park + Blink-182, 17 giugno a Monza (IDays). Aerosmith, Placebo, 23 giugno a Firenze (Firenze Rocks). Eddie Vedder, 24 giugno a Firenze (Firenze Rocks). System of a Down e Prophets of Rage, 25 giugno a Firenze (Firenze Rocks). Red Hot Chili Peppers, 20 luglio a Roma e 21 luglio a Milano.I festeggiamenti di Virgin Radio termineranno in occasione dell’unica data italiana di 'Stones No Filter', il tour europeo dei Rolling Stones che sbarcherà il 23 settembre in una location inedita, le meravigliose Mura medievali della città di Lucca.