Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: vola al 11,8%. Paragone sotto il 3%

Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: vola al 11,8%



Virginia Raffaele pareggia con Italia-San Marino: finisce 1-1 la sfida dell'Auditel, o meglio 11,8% a testa. Facciamo che io Ero su Rai 2 (con circa 2 mln di spettatori medi) ottiene lo stesso identico share della nazionale sperimentale di Ventura (2,6 milioni di spettatori) che ha travolto la rappresentativa sanmarinese con un sonoro 8-0. La Raffaele è stata protagonista tra le altre cose di una strepitosa l'imitazione di Bianca Berlinguer. Raffaele.Nulla da invidiare a Maurizio Crozza quando imita Mannoni, la Botteri e Rampini.



La Gabbia Open doppiato da Mr. Crocodile Dundee



La serata tv è molto equilibrata perché Le Iene Show portano Italia 1 al 10.2% e Chi l’ha Visto? su Rai 3 arriva al 10.8%. Su Canale 5 Solo per Amore 2 – Destini Incrociati ha raccolto davanti al video 1.938.000 spettatori pari al 9.8% di share. Maglia nera per La Gabbia Open di Paragone che sprofonda su La 7 sotto il 3 % (2.9% per la precisione e 523mila spettatori) quasi doppiato anche da Rete 4 che ripropone il vecchio film Mr. Crocodile Dundee II e sale sino al 5,5% (a quota 1,178 mln).