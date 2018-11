"Vita ce n'è", nuovo album di Ramazzotti. "Mamma? Era sarta. Io suo fattorino"

"Mia madre faceva la sarta a Cinecittà ed io ero il suo fattorino. Consegnavo a domicilio i vestiti cuciti da lei, me ne andavo in giro per il quartiere col pacco si carta sul braccio. Cinecittà era un quartiere artistico, abitavamo a 700 metri dal muro degli studi. In fondo alla strada c’era un prato abbandonato che io e mio padre occupammo nel ’77, raccogliendo le firme: è diventato un parco pubblico. Quel muro confina con la mia scuola, lo scavalcavamo per andare a vedere il cinema, oppure erano loro che venivano da noi nella via dove giocavamo per proporci di fare i figuranti". Lo dice in un'intervista a Repubblica Eros Ramazzotti in occasione della presentazione al Castello Sforzesco di Milano del nuovo album "Vita ce n’è", lp che uscirà domani in 100 Paesi.