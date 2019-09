Vite da Copertina su TV8 con Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci

Dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30, torna su TV8, in una veste completamente rinnovata, Vite da Copertina, il rotocalco quotidiano da 4 anni parte del palinsesto del canale free to air e sempre in crescita, dedicato ai personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Al timone del programma, in uno studio nuovo e tecnologico, troviamo l’inedita coppia formata dalla conduttrice e attrice Elenoire Casalegno e dal costumista e curatore d’immagine Giovanni Ciacci.

Rispetto alle passate stagioni, questa edizione sarà incentrata sui commenti in studio e sarà arricchita da servizi più brevi, incisivi e ironici. I temi affrontati varieranno dal pop all’attualità, dal gossip ai principali eventi della televisione, alle curiosità e agli eccessi dei VIP, affrontati con uno stile fresco e ironico.

Piatto forte del programma saranno le numerose rubriche come le classifiche dei migliori momenti delle star, lo spazio del “non è vero ma verissimo” che individua una notizia strana ma vera, si celebreranno i compleanni delle star, ripercorrendo la loro carriera e la vita privata. E grazie alla rubrica “i cult-issimi di TV”, si rivivranno anche i momenti che hanno fatto la storia della televisione italiana. La striscia pomeridiana di TV8 racconterà il meglio e il peggio della tv e del web, degli scandali delle star e dei personaggi del mondo televisivo di cui si sono perse le tracce.

Giovanni Ciacci, specialista di stile ed immagine, darà le sue pagelle alle star. Sotto la sua lente di ingrandimento ci saranno lo stile, il look, le dichiarazioni fuori luogo, i comportamenti imbarazzanti, le gaffe e le brutte figure delle star.