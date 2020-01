Vittorio Brumotti aggredito a Monza:‘Salvo grazie al giubbotto antiproiettile'

Vittorio Brumotti aggredito da spacciatori. Ferito alla gamba con un coltello un cameraman della troupe di Striscia

Spavento per Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia La Notizia durante la registrazione di un servizio sullo spaccio. Il famoso biker stava riprendendo alcuni spacciatori in un parco. Quando questi si sono accorti delle telecamere nascoste, hanno avuto una reazione inaspettatamente violenta.

Brumotti aggredito in un parco di Monza da spacciatori: “Salvo grazie al giubbotto antiproiettile”

“Ci hanno scambiato per poliziotti, ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene” ha raccontato il biker dopo l’aggressione. La troupe di Striscia La Notizia stava registrando un servizio in un parco di Monza, per documentare lo spaccio che avviene in quella zona.

Secondo quanto dichiarato da Brumotti, gli spacciatori si sarebbero accorti delle telecamere nascoste e avrebbero iniziato ad aggredire i cameraman, scambiandoli per poliziotti.

“A un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti”.

Brumotti aggredito a Monza, ferito alla gamba un cameraman di Striscia La Notizia

“Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene” ha raccontato il biker che, secondo la ricostruzione della Polizia non sarebbe rimasto coinvolto fisicamente nell’aggressione.

Secondo quanto raccontato, i membri della troupe sarebbero stati accerchiati e minacciati con coltelli da due nordafricani. Il cameraman sarebbe stato colpito alla gamba con un coltello dalla lama spezzata. La ferita è fortunatamente lieve.

Secondo alcune voci Brumotti sarebbe stato aggredito al torace, ma senza riportare conseguenze grazie al giubbotto antiproiettile.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Questura di Monza e un’ambulanza.