Vittorio Sgabri nudo in bagno mentre si rade e urla. VIDEO CHOC

Vittorio Sgarbi nudo in bagno mentre si rade e urla contro gli addetti dell’aeroporto di Verona che gli hanno ritirato la schiuma da barba

“Mi sono rotto i co*****i di farmi rubare la schiuma da barba negli aeroporti! Ladri! Ladri! Catullo li prenderebbe a calci nel c**o, Farò un’azione giudiziaria” tuona Sgarbi mentre si fa la barba in un hotel, completamente nudo.

Il sindaco di Sutri si scatena contro l ’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca, dove gli è stata ritirata la schiuma di barba durante i controlli. “Sono pronto a presentare denuncia, è la quarta-quinta volta che mi succede” ha continuato il critico d'arte.

Vittorio Sgarbi, il video choc nel bagno

Il video dura tre minuti ed è stato girato in bagno. Si tratta di una diretta Facebook realizzata il 22 dicembre, mentre Vittorio Sgarbi si faceva la barba in un hotel. Impossibile non notare l’assenza di vestiti.

Il critico è completamente nudo mentre urla e se la prende con gli addetti dell'aeroporto di Verona che, a quanto pare, gli ritirano sempre la schiuma da barba. Lui li definisce “ladri”.

Vittorio Sgarbi nudo in bagno: il video fa il giro del web ma non mancano le critiche

Il video ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni.

Se da un lato c’è chi è scoppiato a ridere guardando il filmato, dall’altra c’è chi ha sollevato critiche. “Candida Pittoritto, Civiltà Italiana, ha infatti sentenziato, come riporta Tusciaweb: “Che schifo! Che schifo! Vittorio Sgarbi oltre a non conoscere le regole aeroportuali, (onorevole) a non saper amministrare un comune come Sutri (assenteista), fa spettacolo con un post su Facebook perché gli hanno sequestrato la schiuma da barba, dovrebbe sapere ( per lui è troppo) che non si può portare (bagaglio a mano) tutto ciò che supera i 100ml, ma la cosa che fa ribrezzo è postare su Facebook un video dove protesta tutto nudo (senza mutande)". La Pittoritto ha proseguito: "Un’po’ di decenza sia per quello che dovresti rappresentare sia per tutte le persone (compreso i bambini) che ti guardano. Non ci sono parole per definirlo. Presenteremo una denuncia alle autorità competenti".