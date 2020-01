Webserie '4 on the boat' di intrattenimento sociale by Lele Esposito

Dal 14 gennaio 2020 su YouTube, (link), saranno disponibili i primi due episodi di 4 On The Boat, la prima webseries italiana di intrattenimento sociale, prodotta da Producing Arts, progetto di Lele Esposito, vincitore di Sanremo Giovani nel 2017, in questo caso anche presentatore e moderatore, e Patrizio Simonini, produttore musicale. L’obiettivo è quello di creare empatia, divertimento e spunti di riflessione, attraverso una serie di video di breve durata.

I protagonisti sono persone comuni che condividono le loro esperienze personali e i loro pensieri, dando voce alle loro vite in maniera vera e non spregiudicata. Prendendo spunto da aziende già affermate su YouTube, quali Cut e Jubilee, l’obiettivo di Producing Arts è creare una realtà simile in Italia, ideando format originali attraverso i quali generare connessioni, in un momento storico delicato, in cui sembra che non ci sia più attenzione a nulla.

Il punto di partenza è proprio 4 On The Boat, un gioco dove a quattro persone sedute a un tavolo verranno poste dieci domande uguali, di grado d’intimità crescente, alle quali dovranno rispondere se vorranno concorrere al premio finale: un budget di 200€ che il vincitore sceglie in che modo utilizzare.



Regole del gioco: per concorrere al premio dalla domanda 1 alla 7 si è obbligati a rispondere. Dalla domanda 8 alla 10 c’è la possibilità di usare un “paracadute”, cioè evitare di rispondere a una domanda pagando pegno. Nel caso in cui più concorrenti rispondano a tutte e dieci le domande saranno i quattro al tavolo, tramite votazione secondo parametri soggettivi, a decidere il vincitore. Non ci si può autonominare. In caso di parità, sarà a discrezione dei vincitori decidere come e se dividere il premio.

Proprio attraverso questo gioco, in cui ci si racconta, si creeranno nuovi collegamenti tra i partecipanti, il moderatore, Raffaele, e coloro che guarderanno il video.

Lele (Raffaele) Esposito

Lele, 23 anni, ha partecipato alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi classificandosi terzo tra i cantanti.

Il suo primo album Costruire, prodotto da Elisa e Andrea Rigonat, è arrivato terzo nella classifica Fimi. Nel 2017 ha vinto la 67esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Giovani” con il brano di cui è autore Ora Mai, contenuto nel repack del primo disco Costruire 2.0 prodotto da Michele Canova. Album che ha portato in tour per l’Italia con lo show One man band. Nel giugno 2019, ha pubblicato a sorpresa Black Love Parthenope, per annunciare il suo allontanamento dalla musica per ragioni personali.

Da settembre 2019 è impegnato in vari progetti, tra cui Producing Arts, insieme a Patrizio Simonini.

Patrizio Simonini

Nato a La Spezia nel 1980 è Produttore Musicale, Fonico di Missaggio e Autore Musicale.

Produce musica con lo pseudonimo MYBESTFAULT.

Ha collaborato con Tiziano Ferro, Jovanotti, Adriano Celentano, Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Giorgia, Brunori Sas, Francesco De Gregori, i Negramaro, Gianna Nannini, Annalisa, Stefano Gabbani, Raffaele Esposito, Benji&Fede e Elodie.