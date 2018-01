WRONGONYOU, esce l'album d’esordio "Rebirth"

Da venerdì 26 gennaio sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download “Prove It”, il nuovo singolo del cantautore romano dal sound internazionale WRONGONYOU, che anticipa l’album d’esordio “Rebirth” (Carosello Records) in uscita il 9 marzo!

L’album arriverà a coronamento di un lungo percorso, pieno di soddisfazioni, che ha visto Wrongonyou pubblicare l’acclamato ep “The Mountain Man”, esibirsi in tanti live fino a raggiungere i palchi del Primavera Sound e dell’Home Festival e essere chiamato a scrivere la colonna sonora dell’ultimo film di Alessandro Gassmann “Il Premio”.

Sarà un 2018 dedicato ai concerti, in cui Wrongonyou porterà non solo sui palchi italiani ma anche all’estero il suo progetto neo folk in lingua inglese, caratterizzato da un sound inconfondibile ed emozionante, insolito nel panorama musicale italiano e in grado di attirare negli anni un pubblico attento e curioso.

Sabato 27 gennaio si esibirà al Covo Club di Bologna per la data zero del “REBIRTH – TOUR”.

Appuntamento speciale quello del 16 febbraio alla Santeria Social Club di Milano in occasione di MI AMI ORA: sarà l’occasione per ascoltare in anteprima i brani del nuovo album!

Il “Rebirth – Tour” partirà ufficialmente a marzo. Queste le prime date: il 3 marzo al Bronson di Ravenna, il 10 marzo al Bangarang presso il Crazy Bull di Genova, il 21 marzo all’Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio) di Roma, il 23 marzo al Circolo Kessel di Cavriago (RE), il 24 marzo al CSO Django di Treviso, il 20 aprile allo Spazio 211 di Torino, il 21 aprile al Vibra Club di Modena, il 28 aprile all’Ex Viri di Noicattaro (BA), il 5 maggio al Bookique di Trento e il 26 maggio all’AP Festival presso Chiesa di San Pietro in Castello ad Ascoli Piceno.

Wrongonyou ha annunciato anche la partecipazione al SXSW 2018 (South by Southwest festival) che si svolgerà come ogni anno ad Austin in Texas (USA) dal 12 al 17 marzo, e sono in arrivo le nuove date del tour all’estero.

Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli, si è avvicinato alla musica folk grazie ad artisti internazionali come Bon Iver e Fleet Foxes. Da subito si è affermato come un giovane talento fuori dal comune, attento alla melodia e alla sperimentazione, che con la sua musica innovativa e autentica arriva dritto al cuore. Il cantautore si era fatto notare grazie ad alcuni suoi brani caricati su Soundcloud che avevano attirato l’attenzione prima di un professore di Sound Technology all’università di Oxford, che gli fece incidere i primi 4 singoli, e poi della Carosello Records con cui ha pubblicato il primo ep “The Mountain Man” (2016).