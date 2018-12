X Factor 2018, Anastasio vince nella finale più vista di sempre. Video

X Factor 2018, Anastasio: "Che carica cantare sul palco del Forum. Mara Maionchi mi ha capito e questo mi ha permesso di esprimermi appieno"

"Cantare sul palco del Forum di Assago di fronte a 8 mila persone puo' provocare due reazioni: terrore o carica. Per me e' la seconda". A parlare e' Anastasio, fresco vincitore di X Factor Italia. "A quanto pare la mia comunicazione e' stata efficace e io sono molto contento" dice il cantante di fronte ai giornalisti. A guidarlo in questa avventura durata due mesi, la coach Mara Maionchi, con cui e' stato legato da un bellissimo rapporto: "Mi ha capito e questo mi ha permesso di esprimermi appieno. Mi ha dato praticamente carta bianca e questo per me e' stato molto importante. Ci vogliamo bene, il nostro e' stato un rapporto sano".

X FACTOR 2018: NAOMI, LUNA E I BOWLAND SUL PODIO. LE LORO EMOZIONI DOPO A POCHE ORE DALLA FINALE

Seconda classifica a X Factor è stata Naomi, seguita invece da Fedez: "Quel palco e' in grado di regalare sensazioni inedite. Ricordo l'emozione di ieri sera prima di salire sul palco per la prima volta: ci siamo guardati tutti negli occhi, ci veniva quasi da piangere". Il suo e' stato un percorso atipico, esattamente come il rapporto con il suo coach Fedez: "E' un personaggio criptico. Con lui non ho avuto tempo di lavorare molto dal punto di vista tecnico, ma mi ha dato tanti consigli. Ha fatto delle scelte molto azzardate con me, io mi sono fidata e ho fatto bene, perche' ho scoperto dei lati di me stessa che non conoscevo. Poi anche lui ha iniziato ad aprirsi nei miei confronti e ho conosciuto una bellissima persona, estremamente sensibile. Durante le gare era quasi piu' impaurito lui di me". Sul gradino piu' basso del podio, invece, la giovanissima Luna, di appena 16 anni: "La mia forza? L'essere sempre me stessa. Non mi sono costruita un personaggio, quando sono su un palco e canto sono me stessa. Ora bisogna "battere il ferro finche' e' caldo", ho capito che questo e' il mondo in cui voglio vivere il mio futuro". Infine, quarti classificati, gli iraniani (ma fiorentini d'adozione) Bowland, scelti da Asia Argento ma arrivati in finale con Lodo Guenzi: "Asia ci ha capito subito e noi ci siamo immediatamente trovati molto bene con lei. Avevamo gusti musicali molto simili. Poi pero' e' arrivato Lodo e lo stesso e' stato con lui: dopo cinque minuti ci sembrava di essere con un vecchio amico". E poi una chicca: "Non possiamo dire se noi partecipanti a questa edizione di X Factor fossimo il gruppo piu' coeso della storia del talent. Certo e' che mai prima d'ora due artisti avevano collaborato e noi lo abbiamo fatto con Anastasio, incidendo un pezzo insieme: Autunno".

X Factor 2018, Anastasio vince nella finale più vista di sempre

Anastasio ha vinto ieri sera l’edizione 2018 di “X Factor Italia”, al termine della finale-evento live al Mediolanum Forum di Assago per un’edizione che ha raggiunto nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network.

21 anni, studente di Meta di Sorrento, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Una passione, quella per la musica, che ha coltivato da solo, attratto sin da subito dal mondo rap, per le sonorità ancora prima che per i testi. Ha iniziato facendo freestyle 3 anni fa, registrando successivamente il suo primo EP, pubblicato su YouTube. Poco prima della partecipazione a X Factor ha ripreso ad inseguire la sua passione, forte anche della piega che il mercato discografico sta prendendo, più vicino a quello che fa lui. L’inedito presentato a X Factor, La fine del mondo, già prima della finale è Singolo d’oro.

La finalissima del talent show prodotto da Fremantle è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.824.484 spettatori medi, con una share complessiva del 13% e un totale di 7.744.932 spettatori unici. Quella di ieri è stata dunque la finale più vista di sempre del talent show targato Sky, in crescita del +1,5% rispetto a quella di X Factor 2017.

Il picco di share è stato registrato alle 23.57, in corrispondenza della proclamazione del vincitore Anastasio, con il 20,8% di share, mentre il picco di spettatori si è registrato alle 22.06 con 3.141.859, in corrispondenza del verdetto della prima manche che ha visto i Bowland classificarsi al 4° posto. Sul podio, insieme ad Anastasio, al 2° posto Naomi e al 3° posto Luna.

Ieri sera, la finale di X Factor è stato il secondo programma più visto di tutta la tv italiana, e il primo programma nazionale tra il pubblico 15-54 con il 20,4% di share. Inoltre, è stato il programma più visto anche tra i giovanissimi 4-19 anni con il 29,5% di share.

Ottimi risultati per Sky Uno e TV8 che ieri sera sono stati rispettivamente il 3° e il 4° canale nazionale sul totale individui e anche il 3° e il 4° canale più visto tra il pubblico 15-54 anni, rispettivamente con l’11% e il 9,7% di share.

Sky Uno è stato inoltre il canale più visto sulla piattaforma Sky e il più visto a livello nazionale tra il pubblico 4-19 anni.

Nei sette giorni, la settima puntata live di Semifinale ha raccolto nel complesso 2 milioni 509 mila spettatori medi su Sky e TV8, in crescita del +13% rispetto alla stessa puntata del 2017.

La partecipazione del pubblico da casa è stata altissima: sono stati più di 11,4 milioni i voti arrivati al Mediolanum Forum per Anastasio, Naomi, Luna e i Bowland (+35% rispetto alla finale 2017), portando il totale per l’intera edizione a oltre 48 milioni di voti complessivi. Con questi numeri, quella appena conclusa è l’edizione più votata del talent show, in crescita del +45% rispetto al 2017.

Sui social network, anche per la finale XF12 è stato di gran lunga il programma tv più commentato della giornata con 1.286.285 interazioni complessive, con il 67% delle interazioni generate su Instagram.

La finale di X Factor risulta essere il singolo programma tv più commentato di questa stagione televisiva (1 settembre - 13 dicembre).

Su Twitter l’hashtag ufficiale #XF12 con 33.012 citazioni (+124% rispetto alla semifinale) è entrato organicamente nella classifica dei Trending Topic italiani alle 22.30 di ieri sera fino a questa mattina. In trending topic durante la notte anche MengoniXFactor, Anastasio, Naomi, Tommaso Paradiso, Tom Walker. Inoltre, intorno alle ore 23.00 gli hashtag relativi a XFactor hanno occupato 7 posizioni su 10 nella classica italiana.

Inoltre, per la quarta settimana consecutiva #XF12 è entrato anche nella classifica dei Trending Topic mondiali, toccando la prima posizione Worldwide e rimanendo in classifica per circa 4 ore.

Per quanto riguarda l’intera edizione, da settembre X Factor 2018 ha generato 14,9 milioni di interazioni postate dagli utenti italiani su Facebook, Twitter e Instagram, risultando essere il programma tv più commentato della stagione televisiva in corso. Instagram è stato il social media che ha generato il maggior numero di interazioni (l’81% del totale). L’hashtag #XF12 è entrato ogni giovedì da settembre nella classifica dei trending topic italiani su Twitter e per le ultime 4 puntate anche in quella mondiale. Le citazioni totali dell’hashtag #XF12 sono state 167.223. (Fonte Nielsen/Trends24).