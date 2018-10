X Factor 2018, ascolti tv 1,2 milioni spettatori medi. E da giovedì prossimo..

Con gli Home Visit si chiude la fase di selezione di X Factor 2018: sono stati selezionati i 12 concorrenti che da giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno si sfideranno nelle puntate live del talent Sky prodotto da Fremantle.

La puntata di ieri sera è stata vista su Sky da 1 milione 247 mila spettatori medi e 1 milione 981 mila spettatori unici. Nella fascia del programma, Sky Uno è stato l’8° canale nazionale con il 4,66% di share e il 5° canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,85% di share.

In Toscana Fedez, alla guida degli Over, ha scelto Matteo, Renza e Naomi. Mara Maionchi ha portato gli Under Uomini in Provenza, dove ha voluto in squadra Marco, Leo ed Emanuele.

GASSMANN LEO

Manuel Agnelli è volato in Belgio e per le Under Donne ha selezionato Sherol, Luna e Martina.

Le band sono state selezionate da Asia Argento tra i fiordi della Norvegia. A spuntarla sono stati i Bowland, i Seveso Casino Palace e i Red Bricks Foundation. Al termine della puntata sono andate in onda le primissime immagini di Lodo Guenzi, che a partire dal prossimo giovedì sarà alla guida della categoria Gruppi. Il nuovo giudice ha incontrato nel loft i ragazzi della sua squadra, uno dei momenti in cui i concorrenti hanno avuto modo di condividere le proprie idee e di ascoltare quelle del loro nuovo giudice, e sono dimostrati felici all’idea di iniziare con lui questo percorso.

Sui social X Factor è stato ieri il programma tv più commentato di ieri con 364.766 interazioni complessive, di cui il 76% generate su Instagram.

Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF12 con 5.517 citazioni è entrato nella classifica dei trending topic italiani e vi è rimasto fino a questa mattina (Fonte Nielsen/Trends24)