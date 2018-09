X Factor 2018, ecco le ultime audizioni. E l'ospite della puntata...

X Factor 2018, le ultime audizioni. Appuntamento su Sky Uno

Quarto e ultimo appuntamento con le audizioni della 12ma edizione di X Factor. Domani alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 si avvicenderanno sul palco gli ultimi aspiranti concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per accedere al Bootcamp.

X FACTOR 2018 ULTIMO APPUNTAMENTO DI AUDIZIONI OSPITE GAZZELLE

Da una parte i giudici - Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento - avranno il difficile ruolo di mandare avanti solo i più meritevoli e i più talentuosi, dall'altra Alessandro Cattelan, il padrone di casa indiscusso del talent prodotto da Fremantle, sarà sempre il primo ad incontrare i concorrenti pronti a salire sul palco. Quinto giudice d'eccezione di quest'ultima puntata di audizioni sarà il giovane cantautore romano indie Gazzelle, che dirà la sua su alcune esibizioni.

Saranno in tanti i concorrenti che, cresciuti in Italia, provengono da paesi lontani come: Argentina, Iran, Cina e Burkina Faso e che presenteranno sia inediti, sia cover interpretate in maniera originale. Spazio anche a chi per anni ha preferito la carriera di compositore e producer e che ora è pronto a mettersi in gioco sul palco di X Factor, per l'inedito lontano dai luoghi comuni presentato da un concorrente di origini sarde e per la rielaborazione di Tu si 'na cosa grande di Domenico Modugno realizzata da un duo dark elettronico. Per passare con almeno tre sì è necessario proporre una performance convincente e dimostrare al tempo stesso una grande personalità.