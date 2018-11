X FACTOR 2018 LIVE - Ospiti: GIORGIA e JONAS BLUE con LIAM PAYNE

Milano, 28 novembre 2018 – Hanno fatto il loro attesissimo debutto nel mercato discografico lo scorso giovedì, con gli inediti presentati per la prima volta al pubblico che già il giorno dopo hanno conquistato i primi posti delle classifiche e ad oggi hanno registrato più di 5 milioni di stream su Spotify. I 7 concorrenti ancora in gara a X Factor 2018 puntano ora alla finale del 13 dicembre, in programma al Mediolanum Forum di Assago. La strada verso il successo passa però attraverso il sesto live di giovedì 29 novembre, in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile su digitale terrestre al canale 311 o 11 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand.

Tra i giudici Manuel Agnelli continua a guidare la classifica dall’alto di squadra ancora al completo in gara: il frontman degli Afterhours non ha infatti mai perso una sola delle sue 3 talentuose Under Donne. Mara Maionchi lo segue da vicino a quota 2 nella squadra degli Under Uomini, mentre Fedez, che la scorsa settimana ha perso Renza Castelli, è rimasto con una sola concorrente Over, proprio come Lodo Guenzi con i suoi Gruppi.

Alessandro Cattelan, alla guida del talent prodotto da Fremantle, darà il via alle due manche previste per questa puntata: orchestrale la prima, nella quale ciascun concorrente canterà una cover riarrangiata ad hoc, mentre la seconda sarà un medley corale di tutti gli inediti in gara, ovvero tutti i concorrenti canteranno sul palco uno dopo l’altro un passaggio del proprio brano.

Nella prima manche Luna canterà The Monster di Eminem featuring Rihanna, Sherol Dos Santos presenterà Turning Tables di Adele mentre Martina Attili si esibirà sulle note di Hyperballad di Bjork. A Naomi, reduce dal ballottaggio che lo scorso giovedì l’ha vista prevalere su Renza, sua compagna di squadra - Fedez ha affidato Look At Me Know di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes. Mara Maionchi torna ad assegnare un pezzo di classic rock in inglese ad Anastasio, che si esibirà con Starway to Heaven dei Led Zeppelin, mentre Leo Gassmann interpreterà il brano di Jovanotti La terra degli Uomini. Infine i Bowland intoneranno Seven Nation Army dei The White Stripes.

La seconda manche invece è l’occasione per riascoltare gli inediti: Luna con Los Angeles, Sherol Dos Santos con Non ti avevo ma ti ho perso e Martina Attili con Cherofobia. Naomi porta Like The Rain (Unpredictable); Anastasio rapperà la sua La fine del mondo, Leo Gassmann canterà Piume. Infine i Bowland ripresentano Don’t Stop Me.

Tra gli ospiti di questa settimana Giorgia. L’artista porta sul palco di X Factor 2018 il singolo Le tasche piene di sassi, estratto dal nuovo album “Pop Heart”, uscito il 16 novembre. Il brano è una delle canzoni più intense della carriera di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, interprete e co-scrittore del testo del brano, uscito nel 2011, che Giorgia ha reinterpretato con rispetto ed intensità.

Grande attesa anche per Jonas Blue, acclamato dj e produttore discografico inglese che presenterà il suo nuovo singolo 'Polaroid' sul palco della X Factor Arena insieme a Liam Payne. Il brano inedito è tratto dall’album di debutto 'Blue'.

Continua a Strafactor la sfida degli universi musicali, i giudici ospiti di questa settimana sono Fabio Celenza e Francesco Mandelli, che troveremo al fianco di Elio e Pupo in sfida con la nuova generazione di artisti rappresentata dalla Dark Polo Gang. Alla guida del talent nel talent la conduttrice radiofonica Daniela Collu.

Tutti i giorni alle 19.40 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Benji&Fede. Il duo pop più amato dalle nuove generazioni segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno, l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.

CREDITI

X Factor 2018 è un programma di Peppi Nocera, Lorenzo Campagnari, Marco Curti e Antonio Vicaretti. A cura di Andrea De Cristofaro. Regia di Luigi Antonini. Direttore della fotografia Ivan Pierri. Scenografie Luigi Maresca. Direttore artistico Simone Ferrari.

Il programma è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e su NOW TV