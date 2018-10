X Factor 2018 live: Sting, Shaggy e... i super ospiti della 2° puntata

Si accende la gara dei Live di X Factor 2018. E se i concorrenti, rimasti in undici dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo della squadra degli Over iniziano a prendere le misure del nuovo palco e di una competizione che promette scintille, i giudici – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi - hanno iniziato a rodarsi nella loro nuova formazione. Il secondo live show del talent, prodotto da Fremantle, andrà in onda giovedì 1 novembre alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11. Colonna portante dello spettacolo è il timoniereAlessandro Cattelan.

Non mancheranno le emozioni e le sorprese nelle performance dei ragazzi, che questa settimana canteranno alcune delle più grandi hit del 2018. La gara parte conFedez, che proverà a stupire con l’eleganza di Renza Castelli sulle note di Labrinth, Sia e Diplo (LSD) con Thunderclouds e con la potenza di Naomi, che si esibirà con “Never Enough”, tema musicale del film “The Greatest Showman”. Insolita la scelta di Mara Maionchi che ha affidato al giovanissimo rapper Anastasio il brano nuovo di zecca di Elisa, “Se piovesse il tuo nome”, così come originale è la scelta di mettere alla prova il groove di Emanuele Bertelli con il brano “Zingarello” di Ghali, Leo Gassmann si muoverà invece sulle note di “Next to me” degli Imagine Dragons. Tra le Under donne capitanate da Manuel Agnelli c’è grande attesa per la performance della giovanissima Martina Attili pronta a stupire nuovamente con il brano “Sober” di Demi Lovato; la grintosa Luna si cimenterà invece in un mash-up che mette insieme “God is a woman” di Ariana Grande e “I Do” di Cardi B, mentre Sherol Dos Santos cercherà di conquistare il pubblico con il brano indie “Rank & File” di Moses Sumney. Infine Lodo Guenzi - al timone dei Gruppi - tenterà di far passare indenne il turno alla propria squadra affidando “No Roots” di Alice Merton in un’insolita rivisitazione ai Bowland, “Amore e Capoeira” che verrà stravolta dalla grinta dei Seveso Casino Palace e infine “Thoiry Remix” di Achille Lauro feat Gemitaiz, che sarà nelle mani dei Red Bricks Foundation.

Una puntata da non perdere anche sotto il profilo degli ospiti che infiammeranno l’X Factor Arena. Per la prima volta Sting partecipa ad un talent show italiano portando sul palco di X Factor Italia una delle carriere più lunghe e di maggior successo al mondo. X Factor ospiterà in esclusiva uno dei pilastri della musica internazionale e il suo collega e partner discografico Shaggy, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”, tratto dal fortunato album “44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti.

Sul palco, in qualità di ospiti, anche la Dark Polo Gang. Gli autori del tormentone “British” svestiranno i panni di giudici dello Strafactor per presentare il loro nuovo singolo “Cambiare Adesso”, tratto dall’album “Trap Lovers”, appena pubblicato, andato subito in vetta alle classifiche e già disco d’oro.

Continua la gara di Strafactor il talent più stravagante che vede vecchia e nuova “scuola” musicale schierate l’una contro l’altra: i nuovi concorrenti selezionati dalla Dark Polo Gang contro i 5 “Big” delle edizioni precedenti capitanati da Elio e Pupo. Al timone dello Strafactor, per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Collu. Giudice ospite di questa settimanaMyss Keta.

Tutti i giorni alle 19.40 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Benji&Fede. Il duo pop più amato dalle nuove generazioni segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 19.40 su Sky Uno, l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.