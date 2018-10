X Factor 2018, Lodo Guenzi: "Ho accettato di fare il giudice perché..." - L'INTERVISTA



“Ho accettato di fare X Factor per un po’ di motivi…”. Lodo Guenzi racconta ad Affaritaliani.it la decisione che l’ha portato a diventare giudice del talent show di Sky Uno.

“Voglio diventare il più grande dilettante di questo Paese e per fare questa cosa devo cambiare mestiere molto velocemente”, dice sorridendo il cantante de Lo Stato Sociale.

E spiega le riflessioni che lo hanno portato ad affrontare questa avventura a X Factor 2018.

“Un po’ perché in generale le sfide strane mi appassionano. Il programma mi piace. E mi piace l’idea di poter fare musica attraverso la dialettica, cosa che mi appassiona molto. E poi il motivo vero per cui ho timbrato il mio ‘sì’ è stato che mi piace avere a che fare con delle band. E queste band mi piacciono!”.

Quanto ci hai pensato quando hai fatto la proposta?

“Il tempo era poco. Ci ho pensato 24…26.. 30 ore molto intense”.



Dal successo a Sanremo 2018 con il secondo di ‘Una vita in vacanza’ a giudice di X Factor: è stato un anno importante per te…

“Nel mio 2018 ho cantato la vacanza… nel 2019 spero di farla”, sorride Lodo Guenzi.

E POI... GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA A LODO GUENZI

X Factor 2018 al via i live su Sky Uno

Al via il 25 ottobre il live show di X Factor 2018, in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su Sky On Demand e sul digitale terrestre, al canale 311 o 11.

X Factor 2018: Fedez, Mara Maionchi,Manuel Agnelli e Lodo Guenzi: le loro squadre

Il tempo per decidere è terminato. La 12esima edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle entra nel vivo e porta sul suo ambitissimo palco 12 nuovi talenti divisi come di consueto in 4 squadre: Fedez – il veterano al tavolo dei giudici – guiderà gli Over, Mara Maionchi - la regina della discografia italiana - sarà invece il capitano degli Under Uomini mentre il rocker Manuel Agnelli sarà il mentore delle Under Donne e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale farà il suo esordio a X Factor in veste di giudice titolare della categoria Gruppi. In ogni live le sfide si faranno sempre più insidiose e i quattro giudici sanno che d’ora in poi anche il più piccolo errore potrebbe pregiudicare la vittoria. Obiettivo per tutti arrivare sul palco del Mediolanum Forum di Assago, dove si terrà la finalissima tra i 4 migliori artisti di questa edizione. A tenere le fila dello show per l’ottavo anno consecutivo Alessandro Cattelan, che detterà il ritmo della gara con il suo inconfondibile tocco di ironia e impeccabile competenza.



X FACTOR 2018: FEDEZ, LODO GUENZI, ALESSANDRO CATTELAN,

MARA MAIONCHI E MANUEL AGNELLI



X Factor 2018, gli ascolti tv delle Selezioni e il primato sui social network

Le 7 puntate delle Selezioni di X Factor 2018 hanno ottenuto un ascolto medio ogni giovedì di 1 milione 220 mila spettatori e, nei sette giorni, di 4 milioni 130 mila spettatori medi. Ogni giovedì, inoltre, X Factor 2018 è stato il programma d’intrattenimento più commentato sui social network.

X Factor 2018 - I CONCORRENTI. LA SQUADRA DI FEDEZ

La scelta dei 12 protagonisti di questa edizione di X Factor 2018 è stata come sempre lunga e difficile. Sono stati oltre 40.000 gli aspiranti concorrenti che si sono presentati ai casting e le voci e le interpretazioni quest’anno si sono rivelate ancora più particolari e mature. Le maglie delle selezioni si sono ristrette e solo chi ha dimostrato di eccellere salirà ora sul palco di X Factor 2018.

I giudici, alla guida delle proprie squadre, saranno impegnati a scegliere il brano e la performance più adatta per ognuno dei ragazzi. Ciascuno dei quali sarà affiancato, anche in questa edizione, dai rispettivi producer musicali, con i quali curerà le scelte e le assegnazioni, dalla selezione dei brani agli arrangiamenti. A supportare Fedez con i suoi Over ci sarà anche quest’anno il producer Fausto Cogliati. Il rapper ha scelto per la sua squadra Matteo Costanzo, il produttore che da anni lavora per altri musicisti e che ha finalmente scelto di diventare protagonista della propria musica; Naomi, che al Bootcamp ha conquistato una standing ovation con il brano di Christina Aguilera “Ain’t No Other Man” e Renza Castelli, che ha confermato di essere una delle concorrenti più raffinate della sua categoria con una cover acustica di “Mad About You” degli Hooverphonic.



X FACTOR 2018, LA SQUADRA DI FEDEZ



X Factor 2018 - I CONCORRENTI. LA SQUADRA DI MARA MAIONCHI

Mara Maionchi alla guida degli Under Uomini affronta con determinazione la gara, affiancata dal producer Ioska Versarie con in squadra Leo Gassmann, diciannovenne romano, nipote e figlio d’arte, che al Bootcamp si è visto tributare una standing ovation per la sua interpretazione di “Kurt Cobain” di Brunori Sas; il crooner sedicenne Emanuele Bertelli, a cuipiace accompagnare la sua voce “black” al pianoforte, e il rapper campano Anastasio, che ama scrivere i suoi testi e ha impressionato giudici e pubblico con una originale reinterpretazione di “Generale” di Francesco De Gregori.



X FACTOR 2018, LA SQUADRA DI MARA MAIONCHI



X Factor 2018 - I CONCORRENTI. LA SQUADRA DI MANUEL AGNELLI

Manuel Agnelli lavorerà, affiancato dal producer Big Fish (Massimiliano Dagani), con le Under Donne: Martina Attili, la cantautrice sedicenne autrice di Cherofobia, il brano che ha presentato alle audizioni sulla paura di essere felici, e che invece per il Bootcamp ha scelto di esibirsi con una cover complessa, “Life on Mars?” del leggendario David Bowie; la giovanissima Luna che alle audizioni ha dimostrato di essere però un’artista molto versatile per la sua età, cantando e rappando al pianoforte sulle note di un mash up tra “Bang Bang” di Nancy Sinatra e la canzone omonima di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Al Bootcamp ha invece scatenato il pubblico con la sua cover di “Black Widow” di Rita Ora feat. Iggy Azalea. Infine Sherol Dos Santos la ventunenne di origini capoverdiane che ha prima sbalordito i giudici con una cover di “And I Am Telling You I'm Not Going” di Jennifer Hudson, tratta dal musical Dreamgirls, e ha poi cantato“Listen” di Beyoncé portando tutti alle lacrime.



X FACTOR 2018, LA SQUADRA DI MANUEL AGNELLI



X Factor 2018 - I CONCORRENTI. LA SQUADRA DI LODO GUENZI

Lodo Guenzi può contare sull’aiuto del producer Fabio Gargiulo per lavorare con Gruppi: i Red Bricks Foundation, la band influenzata dal rock e il pop inglesi degli anni ‘90/’00; i Seveso Casino Palace, che al Bootcamp hanno entusiasmato i giudici e fatto alzare in piedi il pubblico con “I Miss The Misery” degli Halestorm; e il trio iraniano BowLand, la band che “disegna” con i suoni e che al Bootcamp ha cantato “Maybe Tomorrow" degli Stereophonics conquistando tutti.



X FACTOR 2018, LA SQUADRA DI LODO GUENZI



X Factor 2018, DIREZIONE MUSICALE E VOCAL COACH

La direzione musicale, per tutte le categorie di X Factor 2018, è di Fabrizio Ferraguzzo. Le vocal coach sono Paola Folli e Silvia Smaniotto, affiancate anche quest’anno dalla english vocal coach Caterina Speranza.

X Factor 2018 - LO SHOW DI SIMONE FERRARI

Novità dell’edizione 2018 di X Factor è il nuovo direttore artistico Simone Ferrari. Il 31enne showmaker è il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica (“Wondrous Wind”, cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games - le Olimpiadi d’Oriente). Dal 2013 lavora nella BWS di Marco Balich (re dei mega-eventi vincitore di un Emmy), nella quale ricopre il ruolo di director of creative Department e direttore creativo.

Per Ferrari ogni creazione ha origine dalla musica, elemento fondante della sua creatività e per la quale nutre un rispetto quasi religioso. Per realizzare le coreografie di questa edizione, Simone ha tratto ispirazione dai grandi show internazionali realizzati da artisti come Beyoncé e Kanye West e nei quali i più grandi professionisti dello show business come Mark Fisher, Es Devlin, Ric Lipson, Al Gordon, Leroy Bennet hanno formato team di eccellenze che sperimentano alzando ogni volta l’asticella. L’obiettivo del nuovo direttore artistico è quello di mischiare i diversi linguaggi performativi per realizzare quadri che assumono forma davanti all’occhio dello spettatore. I concorrenti sono protagonisti e fulcro di quanto accade sulla scena. Sul palco di X Factor prenderanno vita veri e propri mondi plasmati per esaltare le unicità di ciascuno degli artisti. L’intento è quello di tracciare delle traiettorie poetiche che partano dagli 8 live show e potenzialmente sappiano accompagnare i concorrenti anche in un percorso futuro, rimanendo fedeli all’artista che è in ognuno di loro e che ha bisogno di essere valorizzato, nutrito e provocato per poter brillare. Le tecnologie saranno al servizio dello show, invisibili nella propria complessità ma fortemente caratterizzanti nella loro espressione. Lo spazio sarà mutevole e avvolgente come mai prima d’ora. Nella messa in scena è stata aumentata la profondità di campo affinché tutto l’insieme risulti estremamente cinematografico e nel contempo epico. Il light design diventerà vera e propria architettura di luce, creando volumi effimeri che si stagliano sul palco, avvolgendo la performance.

Con Simone Ferrari lavora una squadra creativa dal talento dirompente: Aaron Sillis coreografo inglese tra i più sorprendenti e apprezzati del panorama internazionale che vanta collaborazioni con artisti del pop mondiale da FKA twigs a Paul McCartney; Nicolò Cerioni, stylist di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana come Jovanotti, Laura Pausini, Emma; Carolina Stamerra Grassi direttore creativo dell'area grafica di X Factor e, infine, Lorenzo de Nicola, che riveste il ruolo di assistente del direttore artistico. Questi nomi si uniranno allo straordinario team di professionisti che ha contribuito in questi anni a rendere X Factor uno show tra i più moderni e ricercati, al pari dei più spettacolari eventi internazionali: Luigi Antonini alla regia, lo scenografo Luigi Maresca e il light designer Ivan Pierri.

X Factor 2018 - GLI OSPITI DELLE PUNTATE LIVE

Anche quest’anno il palco di X Factor ospiterà grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale: si comincia dai Måneskin che risalgono sul palco che li ha visti affermarsi, dove presenteranno il singolo “Torna a casa”, disco d’oro in sole due settimane, che anticipa il nuovo album in uscita “Il ballo della vita”. Grande attesa anche per l’ospite internazionale della prima puntata: la pop star Rita Ora che pubblicherà il prossimo 23 novembre il suo secondo album, “Phoenix”. Per la prima volta Sting partecipa ad un talent show italiano portando sul palco di X Factor Italia una delle carriere più lunghe e di maggior successo al mondo. X Factor ospiterà in esclusiva uno dei pilastri della musica internazionale e il suo collega e partner discografico Shaggy, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”, tratto dal fortunato album “44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti. Ci sarà anche la Dark Polo Gang: i protagonisti dello Strafactor, autori del tormentone “British” e oggi in radio con il nuovo singolo “Cambiare Adesso”, hanno da poco pubblicato l’album “Trap Lovers”, andato subito in vetta alla classifica. Non poteva mancare Fedez che svestirà i panni del giudice per salire sul palco e presentare il suo ultimo lavoro. Ritorno a casa anche per Enrico Nigiotti che canterà il nuovo singolo “Complici” featuring Gianna Nannini, primo brano estratto dal suo disco di inediti “Cenerentola” uscito lo scorso 14 settembre, che presenterà in 3 anteprime live: a Milano (3 dicembre), Livorno (5 dicembre) e Roma (10 dicembre). Attesissimi i Subsonica che hanno appena pubblicato il loro ottavo album dal titolo “8” e da dicembre saranno in tour in Europa, in Italia da febbraio. Jonas Blue, l'hitmaker del momento, arriva per presentare l'attesissimo “BLUE”, il suo nuovo album in uscita il 9 novembre. Insieme a lui anche Liam Payne, per la primissima volta in Italia, con cui performerà sul palco di X Factor 'Polaroid', il singolo attualmente in rotazione radiofonica e che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. In arrivo anche altre grandi star della musica italiana ed internazionale per la finalissima che si terrà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre.

X FACTOR ARENA

Quest’anno, a far da cornice allo show sarà un teatro ancora più grande: l’area per le performance raggiunge la superficie record di 800 metriquadri calpestabili con venti chilometri di cavi. Uno show tecnologico, interattivo, con 16 camere HD. Il segno distintivo di questa edizione è la mobilità del pavimento grazie a un sistema di 4 pedane motorizzate da 8 metri ciascuna. Tra le novità di quest’anno c’è anche il mediaserver D3 per la gestione e la sincronizzazione di tutti i contributi video con le automazioni. Confermata l’incredibile Robycam che attraversa il teatro, un’attrezzatura cinematografica di altissimo livello. L’impianto luci vanta un numero di teste mobili superiore a qualunque show italiano. Può utilizzare, infatti, ben 4 strutture in grado di cambiare posizione grazie all’utilizzo di 20 motori Kynesis, trasformando completamente l’aspetto del palco e regalando una più ampia potenzialità creativa. Sono presenti, inoltre, più di 767 fasci luminosi in grado di realizzare delle vere “architetture” di luce. Completano l’attrezzatura2mila metri di scenoluminoso dinamico in controcampo, la cui finalità è quella di abbattere la dimensione 2D dei Led per invadere l’intero palco.

STRAFACTOR

Al via dal 25 ottobre anche la fase live di Strafactor che quest’anno si preannuncia essere la guerra dei due mondi: grandi talenti che hanno contribuito alla storia del talent più stravagante che c’è, contro le giovani promesse del futuro in una sfida che decreterà il vincitore definitivo.

Una gara agguerritissima tra vecchia e nuova scuola, che vedrà contrapposti da un lato i nuovi concorrenti selezionati dallaDARK POLO GANG e dall’altro i 5 “Big” delle edizioni precedenti capitanati da ELIO e PUPO. Al timone dello Strafactor, per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica DANIELA COLLU. Immancabile anche la presenza e la simpatia dell’inossidabile Dumitru Dragoi.

La competizione si svolgerà con un meccanismo simile ai Bootcamp di X Factor: sul palco ci saranno cinque sedie occupate da altrettanti Big. Ogni sera, due di loro saranno sfidati da due nuovi talenti selezionati dalla Gang, che decideranno i campioni da insidiare. Al termine di ogni duello, il pubblico, votando da casa, stabilirà chi far sedere sulle sedie: se confermare il Big o se dare spazio a un nuovo arrivato. Nell’eventualità che nel corso delle varie puntate tutti e cinque i Big vengano via via eliminati, Elio e Pupo avranno la facoltà di richiamare altri due concorrenti del passato da mettere in gara. In ogni puntata i giudici di Strafactor saranno affiancati da un quarto giudice “guest”

X FACTOR DAILY

Da venerdì 19 ottobre alle 19.40 è partito X Factor Daily che ha visto il debutto alla conduzione di BENJI&FEDE, il duo pop più amato dalle nuove generazioni, che accompagnerà i concorrenti lungo tutto il loro percorso fino alla finale del Mediolanum Forum, confrontandosi con loro e sostenendoli in un viaggio di cui conoscono bene le incognite e le sfide.

Altra novità di questa edizione è che i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprio account Instagram e interagendo con i fans attraverso i commenti e i messaggi.

Un racconto in soggettiva che darà al pubblico un’ulteriore possibilità per scoprire il dietro le quinte dello show: le prove, i brani assegnati e la vita quotidiana nel loft saranno raccontati per la prima volta dai protagonisti, che potranno così far sentire la loro voce non solo sul palco e nel daily ma anche in rete.

Dal lunedì al venerdì sarà possibile seguire i protagonisti nella preparazione delle sfide e nella vita di tutti i giorni nel loft, nelle sale prove e in teatro. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato. In onda dal 27 ottobre, ogni sabato alle 19.40 su Sky Uno.

X FACTOR 2018, LE NOVITÀ DELL’APP

Dal 19 ottobre:

Area ‘Talenti’: la sezione ospita i profili dei talenti associati ai giudici e alle relative categorie.

Dalla 1ª Puntata Live:

Area ‘VOTO’: per votare tutti i concorrenti in gara a X Factor e StraFactor

Dopo la 1ª Puntata Live:

Area ‘Ascolta’: la sezione viene aggiornata con il flusso radio XF On Air (si aggiunge a XF Story) che includerà tutti i brani delle puntate live, resi disponibili dopo l’onair.

Per la FINALE:

Area ‘Immergiti’: sezione che ospiterà ‘XF Clap’ oltre alla sezione ‘XF a 360’. ‘XF a 360’ offrirà lo streaming in real time a 360 della puntata finale di X Factor che andrà in simulcast su l’account FB di XF e di Sky Uno

Coming soon: Scaricando o aggiornando l’App s’installerà all’interno del proprio device la KEYBOARD X Factor che permetterà di usare gli XF Emoji per chattare con i propri amici