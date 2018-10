X FACTOR 2018 - Mara Maionchi e Asia Argento scelgono i 5 talenti

Dopo Fedez e Manuel Agnelli, questa settimana tocca a Mara Maionchi e Asia Argento, che nella seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2018 - giovedì 11 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 - sceglieranno i rispettivi 5 concorrenti da portare agli Home Visit.

Il penultimo appuntamento con le selezioni del talent Sky prodotto da Fremantle si apre con l’annuncio da parte di Alessandro Cattelan delle categorie ai due giudici protagonisti di questa puntata.

Si esibiranno poi i 12 concorrenti di ciascuna squadra. Solo 5 di loro potranno accedere all’ultima fase di selezioni giocandosi il tutto per tutto durante la Sfida delle 5 Sedie, dove non basta conquistarne una ma bisogna dare il meglio per tenerla fino alla fine. La probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo switch, ovvero per il cambio con un altro concorrente, è possibile fino alla fine.

Al termine della puntata continuano le selezioni di Strafactor, che vede contrapposti in una sfida senza esclusioni di colpi, due generazioni: ELIO e PUPO da un lato studiano le scelte degli avversari per selezionare i 5 “big” delle passate edizioni, mentre la DARK POLO GANG è concentrata a formare la propria squadra scegliendo i 12 concorrenti che parteciperanno ai Live. Al timone dello Strafactor c’è per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Collu.

RTL 102.5 la radio più ascoltata d’Italia è anche quest’anno Media Partner del programma.

Spotify è Official Streaming Music del talent show

Rolling Stone è Official Press Reporter

A cura di Andrea De Cristofaro. Un programma di Amato Pennasilico, Peppi Nocera, Valdo Gamberutti, Antonio Vicaretti e Lorenzo Campagnari. Regia di Luigi Antonini. Direttore della fotografia Ivan Pierri. Scenografie Luigi Maresca.

Prossimi appuntamenti:

Home Visit: 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

X Factor 2018 – Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)

Il programma è disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand e disponibile anche su Now TV