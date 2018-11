X Factor 2018, Muse super ospiti della finale

Saranno i Muse i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018, in programma il prossimo 13 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago in diretta su Sky.

Nella serata che vedrà Alessandro Cattelan incoronare il vincitore di questa edizione i Muse presenteranno uno dei brani tratti dal loro ottavo album in studio ‘Simulation Theory’, la cui pubblicazione è prevista il 9 novembre.

La band, da 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e vincitrice di due Grammy Awards, si esibirà in diretta per la prima volta sul palco del talent di Sky prodotto da Fremantle davanti ai giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, ai quattro finalisti e alle migliaia di spettatori che affolleranno il Forum e che seguiranno la diretta tv.

Considerati una delle migliori band dal vivo al mondo, i Muse, insieme dal 1994, sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. A loro e alla loro pluridecennale carriera è inoltre dedicata la puntata di “Uno in Musica” lo Speciale di Sky Uno in onda il prossimo 15 novembre alle 19.15.

Altri dettagli e ospiti sull’attesissima finale di X Factor 2018 saranno comunicati successivamente.