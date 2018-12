X Factor 2018: semifinale doppia eliminazione. Tema un mare da salvare

Una temutissima doppia eliminazione – la prima per questa edizione - separa i 6 concorrenti rimasti in gara a X FACTOR 2018 dall’ambito palco della finale in programma al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre.

La semifinale sarà dedicata al tema “Un mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica, perché solo con le piccole azioni quotidiane di tutti si riuscirà a determinare un futuro migliore per i nostri mari e per il pianeta

Anastasio, Bowland, Leo Gassmann, Luna, Martina Attili e Naomi si fideranno domani giovedì 6 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile su NOW TV e su digitale terrestre al canale 311 o 11 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand.

Doppia eliminazione e previsioni quindi sempre più difficili, coi 6 concorrenti ancora in gara che potrebbero aver tutti prenotato un posto in finale già da diverse puntate, avendo dimostrato in più occasioni il proprio straordinario talento e la loro crescita nel percorso dei Live di X Factor. Anche sul versante giudici la situazione è molto equilibrata, con Manuel Agnelli e Mara Maionchi a quota due concorrenti in gara, rispettivamente con le Under Donne e gli Under Uomini, e Fedez e Lodo Guenzi con un solo concorrente ciascuno per gli Over e i Gruppi.

Alessandro Cattelan, alla guida del talent prodotto da Fremantle, introdurrà il tema della puntata e darà il via alle due manche previste per questa puntata: nella prima, “My Song”, i concorrenti presenteranno brani scelti da loro stessi, mentre nella seconda ciascuno proporrà il brano scelto dal proprio giudice. Al termine della prima manche il pubblico decreterà il concorrente che dovrà abbandonare subito la gara, mentre la seconda manche vedrà come di consueto i due meno votati andare al ballottaggio.

L’opening sarà caratterizzato da una spettacolare mise en scène che porta la firma del direttore artistico Simone Ferrari: per la prima volta nella storia del programma, infatti, il palco sarà ricoperto d’acqua. Tutti i concorrenti in gara si esibiranno con Lorenzo Licitra, al momento impegnato nella produzione del proprio disco di esordio e in una lunga serie di concerti in giro per il mondo. Insieme ai 6 talenti superstiti, il trionfatore della scorsa edizione di X Factor si cimenterà in una grande performance corale sulle note del capolavoro di Bob Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall”.

Il “mare” realizzato per l’apertura costituirà anche il set della prima manche di puntata - composta da 6 esibizioni su pezzi scelti dai ragazzi. Per superare indenni la prima manche Luna ha scelto MICA VAN GOGH di Caparezza mentre Martina Attili ha optato per THE CLIMB di Miley Cyrus. Naomi presenterà PROBLEM di Ariana Grande feat Iggy Azalea. Leo Gassmann ha preferito DEAD IN THE WATER di Noel Gallagher, Anastasio LA PORTA DELLO SPAVENTO SUPREMO di Franco Battiato. Infine i Bowland portano IRON di Woodkid. I giudici invece hanno fatto le loro ultime scelte, Manuel ha affidato a Luna CAN’T HOLD US di Macklemore & Ryan Lewis feat Ray Dalton e a Martina Attili CLOWN di Emeli Sandè. Mara Maionchi ha scelto il classico COM’È PROFONDO IL MARE di Lucio Dalla per Leo Gassmann e CLINT EASTWOOD dei Gorillaz per Anastasio. Fedez fa gareggiare la sua Naomi con il mash up RAP GOD di Eminem e BEAUTIFUL di Cristina Aguilera. I Bowland si esibiscono con AMANDOTI dei CCCP nella versione di Gianna Nannini, scelta per loro da Lodo Guenzi.

Ospite di questa settimana l’eclettico, geniale, anticonformista, provocatorio e difficilmente etichettabile, Salmo, che si esibirà sulle note di 90min e di Il cielo nella stanza, brani estratti da Playlist il suo ultimo album certificato disco di platino. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 14 dischi di platino e 15 dischi d’oro, raggiungendo un totale di oltre 275 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ha infranto tutti i record su Spotify e dominato le classifiche FIMI-GfK, e messo a segno un grandissimo successo di pubblico anche per il tour “Live 2018”. Per la prima volta Salmo si esibirà al Mediolanum Forum di Milano il 22 dicembre (sold-out) e al PalaLottomatica di Roma (sold-out), il 16 dicembre.

Finalissima per Strafactor, la lotta tra i mondi musicali contrapposti della Dark Polo Gang e di Elio e Pupo. La padrona di casa Daniela Collu proclamerà il vincitore che si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 13 dicembre. Al tavolo dei giudici questa settimana l’ospite è Junior Cally, il rapper rivelazione del momento con la maschera antigas, che ha appena pubblicato il suo primo album di studio “Ci entro dentro” (Sugar) da oltre 30 milioni di stream.

Tutti i giorni alle 19.40 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Benji&Fede. Il duo pop più amato dalle nuove generazioni segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno, l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.