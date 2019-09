X Factor 2019, la 'nona' sinfonia di Alessandro Cattelan: "Io e Mara Maionchi i senatori dello spogliatoio. Sfera è un'icona. E poi..". L'intervista

"E' bello seguire il percorso di questi ragazzi". Alessandro Cattelan racconta il 'suo ' X Factor, i tanti cantanti passati in queste stagioni inseguendo un sogno. Per lui è la nona sinfonia: nove anni nel talent show di Sky. Quest'anno con nuovi protagonisti al suo fianco. A partire da Sfera Ebbasta. "E' un'icona. E' molto giovane, ma obiettivamente è un'icona. Non lo puoi confondere con nessun altro e questo è un suo grande merito. E poi, dal primo momento, sarà evidente come Sfera sia un ragazzo molto educato, sveglio e in gamba. E' sorridente e positivo. Questo sarà lo scarto che lo farà andare molto bene in questa stagione"

La giuria di X Factor vede Mara Maionchi e 3 new entry. Oltre a Sfera, ci saranno anche Malika Ayane e Samuel. Cosa dobbiamo aspettarci da questa squadra? "Tutto, perché non avete idea di quello che può succedere. Questo aspetto di novità e di curiosità credo faccia bene al programma per chi lo guarda. Ma anche per noi che ci lavoriamo, perché ogni volta che entra nel team qualcuno di nuovo porta una ventata di positività per tutti. Perchè è teso, agitato, vuol fare il meglio possibile, non sa cosa succederà. E quindi questa cosa porta elettricità nell'aria. Il fatto che quest'anno non sia uno, ma tre è come ripartire quasi da zero. Poi è ovvio che io e Mara siamo un po' i senatori dello spogliatoio. Quindi il nostro compito è farli ambientare il più velocemente possibile"

Hai parlato di 'spogliatoio', siamo a X Factor... tra calcio e musica: la tua Inter allenata da Antonio Conte gliele 'canterà' alla Juventus di Sarri? "Non lo so, ma spero che non sia un finale scontato come negli anni passati dove, in ottica scudetto, il discorso per l'Inter era chiuso molto presto. Ma d'altronde c'era una netta differenza in campo. Quest'anno la Juve a mio parere rimane la più forte di tutti però magari può.. finire un po' dopo la storia".