X Factor 2019, Malika: "Quel grigio lunedì d'ottobre che incontrai Caterina Caselli...". L'INTERVISTA

X Factor per molti giovani è l'occasione della vita per emergere e da questo programma sono usciti grandi cantanti. Voi avete fatto una lunga gavetta: qual è stato il vostro... X Factor? Quando avete capito che ce l'avreste fatta?

MALIKA AYANE - "La premessa che faccio sempre è che non arriva mai un momento in cui puoi dire che ce l'hai fatta o ce la stai per fare... Sicuramente, il giorno in cui ho incontrato Caterina Caselli. Me lo ricordo come fosse ieri. Era un lunedì, era ottobre, Milano era grigia da morire. E ho capito che in quel quarto d'ora di appuntamento io mi stavo giocando qualcosa di importante. Ce l'ho davanti agli occhi proprio come se stesse succedendo ora. E lì lei stessa mi disse 'non basta una voce, non basta il talento. Serve un progetto'. Penso di essermelo tatuato, per quanto sia rimasto 'invisibile'..."

SAMUEL - "Faccio parte di una band che ha solcato gli anni forse un po' rivoluzionari della musica in Italia in cui deejay stavano riscrivendo il mondo della musica... Quindi il suono era importante per le band. Il nostro percorso... la nostra percezione è stata più lenta. Però legata al percorso live: noi ci siamo resi conto che siamo partiti con il primo album e abbiamo fatto duecento date in un anno... le prime suonavamo davanti a cinque persone, nelle ultime riempivamo i palazzetti. Questa cosa è avvenuta nell'arco di un anno e sul momento non abbiamo capito, ma finita l'ultima data - guardando giù dal palco - ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa. Quello è stato il primo passo"

A X Factor siete due new entry. Cosa vi ha spinto ad accettare e cosa farete per lasciare un segno in questa edizione?

SAMUEL - "Io devo il mio percorso artistico a una ricerca di sensazioni di paura. Quei momenti della vita in cui succede qalcosa dentro di te che deve aiutarti a superare un problema o un momento particolare. Quella tensione genera una sorta di creatività che ti spinge ad andare avanti, ad evolverti. Io ero arrivato. Io ero arrivato a un momento in cui, di salire sul palco non avevo più paura. Di entrare in uno studio per fare un disco non avevo più paura. La televisione mi faceva molta paura. Me ne fa ancora adesso. E quindi fondamentalmente questa scelta è legata alla necessità di creare un'esplosività nella mia vita in questo momento storico. Arrivo dopo tanti anni di vita musicale in studio e sui palchi. Tra l'altro mentre abbiamo registrato (le audizioni di X Factor 2019, ndr) sia io che gli altri (giudici, ndr) eravamo in tournée. Quindi è stata una continua tensione tra lo scendere dal palco ed entare nella bolla televisiva. Ci ha reso il lavoro, a parer mio, più semplice. E anche più divertente"

MALIKA AYANE - "Si tratta di un bisogno di rinnovarsi. E sentirsi a 'disagio' è il miglior modo per affrontare una sfida nuova. Non essere troppo comodi. Anche per poter scoprire lati di sé che magari non si conoscevano. Quanto all'idea di lasciare il segno non ne ho la minima idea: tutte le volte che sono partita con un obiettivo di questo tipo poi è successo tutt'altro. Quindi il mio nuovo esperimento è provare a 'surfare' sulle cose per come si presentano e divertirmi il più possibile. Oltre a cercare di fare bene quello che sono chiamata a fare. Che sembre facile (sorride, ndr)".

X Factor 2019 al via da giovedì 12 settembre con la audizioni (aspettando il via di X Factor 2019 - Live dal 24 ottobre). Sarà l’edizione numero 13 del talent show di Sky prodotto da Fremantle con una giuria che cambia per 3/4 dei suoi componenti. Confermatissima Mara Maionchi ("X Factor mi piace perché è il lavoro che ho fatto tutta la vita. E' molto piacevole", ha spiegato durante la conferenza stampa) e al suo fianco arrivano la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Un quartetto inedito, che segna - per la prima volta nella storia di X Factor - un cambiamento così radicale; ma anche eterogeneo, che porta al tavolo una grande varietà di voci, storie e idee per rappresentare al meglio il panorama musicale contemporaneo. presente come unica vera memoria storica di X Factor).

X Factor 2019 segna la nona sinfonia di... Alessandro Cattelan. Già perchè il conduttore di Epcc è alla guida del talent di Sky per il nono anno consecutivo e da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show. Non solo. La scelta del giudice da abbinare a ciascuna categoria in vista (Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi) spetterà proprio ad Alessandro Cattelan. "E bello partecipare anche al processo creativo di X Factor dopo anni in cui venivo informato delle cose quando tutto era già deciso. Mi hanno contenuto, non ho fatto troppi casini (sorride, ndr)", ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Dopo la fase iniziale dei casting – che ha chiamato a raccolta circa 40.000 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero ma anche numerosi italiani di seconda generazione (età media dei partecipanti 18 anni, molti 16enni ma anche un 74enne, il più anziano a iscriversi) – fanno il loro esordio, al tavolo, i nuovi giudici di X Factor 2019: al Pala Alpitour di Torino vanno in scena le Auditions di X Factor 2019.

Le Auditions di X Factor 2019 verranno raccontate nei primi tre appuntamenti televisivi a partire da giovedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.

Per i quattro, la missione è quella di individuare artisti capaci di abbinare tecnica, originalità della voce, personalità e presenza scenica. Artisti che abbiano dentro di loro l’”x factor” e siano pronti a mostrarlo al pubblico. E quest’anno saranno in molti a cercare di conquistare i fondamentali sì dei giudici proponendo un brano inedito: sempre più cantautori (quasi il 60% del totale, un dato inimmaginabile rispetto al passato, e in molti casi si tratta di giovanissimi), che arrivano sul palco già maturi e con un pensiero autonomo espresso in maniera nitida nei propri testi. Un fenomeno frutto della profonda trasformazione della scena musicale italiana.

Per tutti loro, quest’anno, un nuovo meccanismo: chi, al Pala Alpitour di Torino, ottiene 4 sì ha immediatamente accesso alla fase successiva, quella dei Bootcamp; per chi riceve 3 sì, invece, l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria, che sulla base dei posti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, deve decidere chi promuovere.

Ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

A seguire, nelle settimane successive di messa in onda, X Factor 2019 prosegue proprio con i Bootcamp dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 - divisi nelle consuete categorie Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi - saranno protagonisti dei Live, al via dal 24 ottobre.

Ogni categoria avrà il suo mentore e, per tutte le fasi di selezioni, Alessandro Cattelan sarà nel backstage a dare il benvenuto agli aspiranti concorrenti e soprattutto ad accoglierli dopo la performance.

Dopo 60.000 chilometri percorsi dalla troupe, in giro per l’Italia e l’Europa, l’enorme macchina di X Factor è pronta anche quest’anno a incoronare un nuovo talento della musica. Il primo passo è quello delle selezioni, che nelle varie fasi hanno raccolto circa 8500 persone di pubblico e hanno coinvolto 250 persone tra crew e tecnici, 11 telecamere in studio e 7 troupe eng in contemporanea per contenuti in backstage; sono stati stesi, infine, 10 chilometri di cavi (oltre agli oltre 7000 pasti serviti e alle 22.500 bottigliette d’acqua BIO consumate e smaltite).

Le Audizioni 12 - 19 - 26 settembre

Bootcamp 3 e 10 ottobre

Home Visit 17 ottobre

X Factor 2019 – Live dal 24 ottobre