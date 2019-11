YouthMundus, il Global Music & Short Content Festival a Videocittà

DAL 14 AL 17 NOVEMBRE ARRIVA ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI VIDEOCITTA’ IL FESTIVAL YOUTHMUNDUS

· YouthMundus è il primo youth festival globale incentrato intorno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. YouthMundus non è creato per essere una tradizionale esperienza di svago ed intrattenimento, ma per essere una piattaforma e movimento globale di lunga durata, destinato a incoraggiare la gioventù ad unirsi e aumentare la consapevolezza su questioni sociali. Quest’anno, l’attenzione è rivolta a cambiamento climatico, stile di vita sostenibile, salute mentale, LGBTQ+ e diritti delle donne.

· Il Festival Youth Mundus è inserito all'interno del programma Videocittà, Il Festival della visione ideato da Francesco Rutelli, con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, giunto alla seconda edizione e in programma fino a dicembre a Roma.

· YouthMundus non è esclusivamente organizzato per i giovani, ma anche in collaborazione con i giovani, specialmente attraverso l’incredibile partecipazione dei nostri Global Youth Ambassadors, figure di riferimento per la gioventù che Hanno dimostrato leadership senza precedenti, dimostrando che la gioventù non è mai stata così potente e forte come adesso.

· YouthMundus unisce le forme d’arte più potenti ed universali: film, musica, mostre d’arte ed installazioni interattive. Include, inoltre, panel di discussione per aumentare la sensibilizzazione, diversi workshop creativi ed attività, che sono tutte destinate ad educare ed ispirare e, allo stesso tempo, richiedono azioni attive verso il raggiungimento di un cambiamento positivo.

· La lineup italiana include Deborah Iurato, Funk Shuit Project & Davide Shorty, Urban Strangers, Violetta Zironi, Fasma & GG, Rudeejay, Jefeo, Santa Manu e BIRTHH. Altri talenti confermati sono Elisa del Genio da “L’amica Geniale” HBO/RAI e Lukas von Horbetwosky da DRUCK (versione tedesca di SKAM), entrambi giovani attivisti che fanno inoltre parte dei Global Youth Ambassadors del festival.

· YouthMundus collabora con quasi 30 importanti organizzazioni da paesi di tutto il mondo e da tutti i continenti. Alcune di queste includono Women’s March Global, Amazon Watch, Oceanic Global, Plastic Pollution Coalition, Equality Now, Network of European LGBTIQ+ Families Associations, Foundation for Environmental Education, etc. Altri appuntamenti in evidenza, in aggiunta ai panel di sensibilizzazione con i nostri partner che avverranno ogni giorno del festival, sono lezioni di yoga e workshop, workshop di scrittura creativa, performance di danza e diverse esibizioni di arte.

· Siamo inoltre molto orgogliosi di avere la possibilità di mostrare il film acclamato dalla critica a Cannes e SXSW, Mickey and The Bear diretto da Annabelle Attanasio con l’attrice Camila Morrone, la cui performance da Oscar le sta dando la nomina come futura Jennifer Lawrence. Il film verrà proiettato Domenica 17 Novembre alle ore 15:45.

· Altra importante partnership è quella con National Geographic di cui verrà proposto il documentario, Where Are You? Dimmi dove sei, la storia della fotografia divenuta l’icona della crisi dei migranti nel Mediterraneo e il viaggio umano dei suoi protagonisti. La proiezione è in programma per giovedì 14 Novembre alle ore 20:30 nella Sala Intesa San Paolo presso l’Ex Caserma Guido Reni. Where are you? Dimmi dove sei è prodotto da Doclab per National Geographic, con la regia di Jesùs Garcès Lambert. Il progetto vede il patrocinio dell’UNHCR-Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e il sostegno di MIBAC, Apulia Film Commission e Regione Lazio-Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

· Siamo inoltre molto entusiaste di organizzare una dimostrazione per il clima insieme al nostro partner FridaysForFuture, che avrà luogo venerdì 15 Novembre con l’esatto orario da determinare.

· Ci sarà inoltre un’attività di pulizia di Roma, che avrà luogo Venerdì 15 Novembre alle ore 15:00 e Sabato 16 Novembre all ore 13:00 insieme al nostro partner Foundation for Environmental Education e la Global Youth Ambassador, Lilly Platt.

YouthMundus è fondato ed organizzato da Ina Petersen e Dijana Stupar - le donne leader dietro alla compagnia di media ed intrattenimento, Inner Voice Artists con sede a NYC ed Oslo, Norvegia.

Per l’Italia, Youthmundus si avvale della collaborazione di Cristina Spinelli, media and culture strategist di Purpose House, un collettivo di esperti di sostenibilità e professionisti di marketing, brand strategy e analisi di mercato.

Ideato da Francesco Rutelli, Presidente dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e diretto da Francesco Dobrovich, VIDEOCITTÀ è realizzato con il supporto di Regione Lazio e Lazio Creativo, in collaborazione con CDP e Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale. Main partner di Videocittà sono Eni, Intesa Sanpaolo e TIM. Main Media & Content Partner di Videocittà è la Rai che partecipa all’evento con una serie di progetti specifici di RAI STORIA, RAI TECHE, RAI FICTION, RAI RAGAZZI, RAI CINEMA. Videocittà è realizzato in partnership con il MAXXI, con il sostegno di ANICA e si avvale della media partnership di IGPDecaux.

