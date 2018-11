ZELIG TV passa dal canale 234 al 63 e lancia nuovi programmi: ecco quali

ZELIG TV passa dal canale 234 al 63 e lancia nuovi programmi

Da novembre 2018 Zelig TV scende di numerazione e approda al canale 63 del DTT. Un significativo cambio di posizionamento e di visibilità per il canale televisivo dell’omonimo progetto multipiattaforma (tv – web – centro di produzione) realizzato da Bananas Media Company in collaborazione con Smemoranda, che dopo solo otto mesi di trasmissione abbandona il lontano 243 e inizia a trasmettere i propri contenuti sul Canale 63 in concessione a GM Comunicazione.

“Il passaggio di canale è una scelta annunciata fin dall’inizio e rafforza il lato televisivo del progetto multipiattaforma Zelig TV in continuo sviluppo - dichiara Gianluca Paladini AD di Bananas Media Company -. In affiancamento al canale e in esclusiva sulla piattaforma web verranno, infatti, avviati i servizi streaming, le dirette web degli spettacoli teatrali, in particolare dei laboratori e l’archivio storico composto da centinaia di videoclip. Sul fronte commerciale, invece, si consolida l’attività di management e l’attività di branded content - programmi, convention e tutorial. Inoltre - continua Paladini - all’inizio del 2019 Bananas Media Company si trasformerà in Zelig Media Company cui faranno capo anche l’organizzazione di tournée teatrali e le produzioni per conto di editori terzi”.

La raccolta pubblicitaria continua a essere a cura di PRS che prosegue sulla scia degli ottimi risultati raggiunti nei primi otto mesi di vita di Zelig TV.

“Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con Zelig TV - dichiara Filippo Bernardini de Pace Direttore Commerciale PRS - perché crediamo nell’unicità della sua proposta e nella forza del suo storico brand. L’obiettivo della nostra concessionaria è quello di massimizzare le potenzialità di Zelig tv, sviluppandone tutte le possibili opportunità commerciali off e on line. Il mercato ci ha sostenuto positivamente sin dall’inizio e siamo certi che, grazie ai nuovi contenuti del canale e alla sua proposta trasversale, proseguiremo e consolideremo i risultati finora ottenuti.”

A livello di contenuti, la piattaforma televisiva di Zelig TV cambia la numerazione, ma non la sostanza. “Zelig TV prosegue nella sua linea editoriale di televisione semi generalista - precisa Giancarlo Bozzo, Direttore Artistico di Zelig TV - capace di trattare tutti gli argomenti e i generi presenti in un canale televisivo qualsiasi, dal talk allo sport, dalle stand up al cinema, dai talent all’informazione. In questi primi 8 mesi di messa in onda - continua Bozzo - abbiamo potuto sperimentare numerosi nuovi format e lavorare a nuovi talenti comici e la positiva risposta della nostra community, come amiamo chiamare il nostro pubblico, ci dice che siamo ancora una volta sulla strada giusta”.

Per la stagione 2018/19, Zelig TV propone una programmazione nella linea della continuità, con oltre 400 ore di produzioni originali capaci di attraversare tutti i generi televisivi, dall’intrattenimento comico alle fiction e agli approfondimenti informativi e un’apertura ai contenuti sportivi trattati sempre alla maniera di ‘Zelig’, ovvero con quello sguardo obliquo che contraddistingue il comico nel senso alto del termine.

Tra le conferme in continuità con la passata programmazione, tornano in pista tre consolidati format di produzione originale. Da lunedì 19 novembre alle 21.30, riparte ZELIG TIME in una versione completamente rinnovata: a fianco di Federico Basso e Davide Paniate, già veterani del programma, ci saranno la modella e blogger Clizia Incorvaia e il crooner e pianista Stefano Signoroni; inoltre, sul palco si alterneranno alcuni immancabili capisaldi del programma, tra cui Vincenzo Albano, Ippolita Baldini, Alessandro Betti, Simonetta Guarino, insieme a volti nuovi e ospiti speciali che hanno fatto la storia di Zelig.

Il martedì alle 21.30, torna STARS, le interviste spettacolo di Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig TV, qui nei panni di autore e conduttore, con i comici più importanti del nostro Paese. Ogni puntata, di 80 minuti, entra nelle vite professionali e private dei protagonisti, con video e testimonianze di amici e colleghi. Saranno ospiti delle nuove puntate Gabriele Cirilli, Giuseppe Giacobazzi, Teresa Mannino, Sergio Sgrilli, Paolo Migone, Leonardo Manera, Paolo Cevoli e Alessandro Fullin.

Si sposta invece dal mercoledì al venerdì, sempre alle 21.30, l’ARTE DI VIVERE, il talk show condotto da Leonardo Manera e dal critico d’arte Carlo Vanoni, che con un linguaggio informale e divertente raccontano l’arte in modo innovativo. In ogni puntata è intervistato un noto personaggio italiano e attraverso la sua storia personale si narra anche la storia dell’arte con il risultato di avvicinarla al nostro quotidiano e di renderla più comprensibile. Tra i primi ospiti, Fabio Treves, Oscar Giannino, Fabio Troiano e Antonio Rossi.

Sul fronte degli approfondimenti informativi debutta, domenica 25 novembre alle 21, EMERGENCY – PROGRAMMA ITALIA, dieci documentari prodotti dalla ONG fondata da Gino Strada per Zelig TV, con la regia di Federico Greco e Nicola Moruzzi, che danno conto di un’Italia diversa da quella che si è soliti conoscere. Il format segue, infatti, gli ambulatori mobili attivati nel 2011 da Emergency nelle aree isolate del Belpaese in cui non esistono presidi medici, che accolgono ogni giorno le fasce più vulnerabili della popolazione, migranti, stranieri, poveri tra cui anche moltissimi italiani.

Novità anche nell’intrattenimento comico, che da sempre contraddistingue il lavoro creativo e produttivo di Zelig. Da gennaio 2019 prende il via, con la collaborazione di Aguilar, ITALIAN STAND UP, format di produzione originale dedicato a quel peculiare genere di spettacolo dal vivo, la stand-up comedy, nato in America e in Inghilterra e ora in voga anche in Italia, caratterizzato da temi che vengono trattati con un piglio satirico e irriverente e da un linguaggio rigorosamente senza filtri. Protagonisti delle otto puntate un cast di giovani e talentuosi comedian che rappresentano il meglio della stand up comedy italiana.

Spazio anche allo sport con i due programmi preserali di produzione originale: HYPEFIT – in onda dal lunedì a venerdì alle 20.40 – mini format dedicato all’omonima disciplina che unisce le movenze tipiche dell’Hype, l’Hip hop degli anni 90', con i movimenti e i principi del cardiofitness moderno, con protagonista Carlos Kamizele, uno dei guru e inventori di questa nuova pratica; e PEOPLEFROM SPORT – in onda da lunedì a venerdì a venerdì alle 20.50 – pillole di 12 minuti con sette inviati speciali da sette diverse città italiane – Ivan Fiore da Palermo, Marco e Chicco da Bari, Vincenzo Comunale da Napoli, Spadoni e Paniccia da Roma, Daniele Raco da Genova, Elisabetta Gullì da Torino e Vincenzo Albano da Milano – che scendono in strada per intervistare i cittadini sul variegato mondo dello sport.

Per il 2019 è in cantiere un’altra produzione, RUOTE, un magazine comico dedicato al mondo dei motori in tutti suoi aspetti, dalle auto alle moto, dai ciclomotori alle mietitrebbia. In ogni puntata di 30 minuti, rubriche, interviste in studio e contributi esterni; a condurre Paolo Casiraghi, comico e costruttore fai da te di moto, Corinna Grandi, valletta e anche donna al volante, e Marco Della Noce, collaudatore ed esperto, quale ‘capotecnico della Ferrari’.

Sul lato acquisizioni, altra anima importante dell’offerta di Zelig TV, si riconfermano le nuove puntate di IO MI RACCONTO, la serie di interviste esclusive a cura di Andrea Broglia alle icone del cinema italiano. E arrivano altri due format, dal taglio sportivo, in prima visione italiana, entrambi doppiati e commentati dai comici Silvio Cavallo e Vincenzo Albano: dal lunedì al venerdì alle 15.40, va in onda TORI SCATENATI, serie a stelle e strisce di documentari sul mondo dei ‘Professional Bull Riders', ovvero i cowboy protagonisti dei rodei americani su tori che acclamati come rockstar e pagati in media quasi più delle superstar di football e basket, hanno più di tre milioni di fan. A seguire, alle 17.40, sempre dal lunedì al venerdì, L’UOMO PIÙ FORTE DEL MONDO, titolo italiano per WHO IS THE WORLD’S STRONGEST MAN?, competizione internazionale di atletica pesante che si tiene ogni anno verso la fine di settembre e che vede sfidarsi gli uomini più forti della terra attraverso varie prove, come trascinare un autocarro o spostare un aereo del peso di circa 70 tonnellate.