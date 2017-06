Zuleyka Rivera, Despacito sexy con l'ex miss Universo



Il tormentone musicale dell'estate 2017? Senza dubbio sarà Despacito. E la sua musa è Zuleyka Rivera. La modella si mostra in tutta la sua bellezza nel video del brano di Luis Fonsi e Daddy Yankee.



Zuleyka Rivera: chi è l'ex miss Universo protagonista del tormentone Despacito

Forse non tutti sanno che Zuleyka Rivera (classe 1987, 30 anni da compiere) è stata eletta Miss Universo nel 2006 (ovviamente dopo aver vinto il titolo di reginetta di bellezza del suo Paese). Ha debuttato nel 2007 come attrice nella telenovela “Dame Chocolate” in onda in Messico su Telemundo Tutti lavori che le hanno dato notorietà, mai però quanto essere apparsa nella clip di Despacito.



