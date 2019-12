Home

Lunedì, 2 dicembre 2019 - 08:36:00 Entropia, la misura del caos protagonista in un Paese alla rovescia Il Governo in confusione ma non su Alitalia. di Daniele Rosa

‘’L’entropia-dice Beppe Grillo- è la matrice del nostro Paese. Siamo in un momento di un caos meraviglioso proprio dal caos nascono le idee migliori’. Entropia è una parola semplice che definisce un qualcosa di complesso. In estrema sintesi l’entropia altro non è che la misura del caos. E sul caos in Italia Grillo ha ragione da vendere. Italia, un paese alla rovescia Se un extraterrestre sbarcasse nel nostro Paese, ‘Wow’ sarebbe la prima esclamazione che potrebbe fare, dopo aver letto o sentito i media. Affascinato dalla bellezza del Paese il nostro viaggiatore astrale si soffermerebbe un poco a leggere notizie ed interviste. E fra un canale e l’altro, un giornale e il mondo web comincerebbe ad avvertire una certa sensazione di confusione. Leggerebbe con sorpresa, a caso, qualche notizie e ora dopo ora sarebbe sempre più sorpreso: Ma come questi terrestri hanno a Taranto il miglior acciaio del mondo, lo hanno fatto gestire, con una gara, non a italiani ma a una multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal. Con continue scelte industriali avventate e politiche discutibili, questo sito, primo in Europa, adesso potrebbe persino essere chiuso. O, se proprio va bene, potrebbe andare nelle mani dello Stato. Stato che quasi sempre si è dimostrato incapace di essere imprenditore. E poi come mai a Taranto il primo partito alle elezioni nazionali è risultato essere il M5S che aveva nei suoi propositi di ‘chiudere’ il sito e farne un parco dove 5000 dipendenti e le loro famiglie avrebbero potuto ‘pensare’ a come fare risolvere il problema del pane quotidiano? Misteri del voto e del Paese. Italia, un paese alla rovescia E poi esiste una compagnia aerea di bandiera, Alitalia, mantenuta in vita dallo Stato con i soldi dei contribuenti. Alla guida negli anni si sono avvicendati ‘fenomeni’ capaci soltanto di ottenere ottime liquidazioni lasciando sempre a terra la Compagnia. Con i soldi gettati negli anni si sarebbe potuto, forse, acquistare Air France e Lufthansa insieme. Fra l’altro altri ‘fenomeni’, stavolta della politica, qualche anno fa rifiutarono un’ottima offerta di acquisto da parte di Air France. L’ultima novità è che il Governo dichiara di non avere una soluzione per Alitalia. Ed oggi il Governo diviso su tutto si è trovato d’accordo solo su un ennesimo prestito ponte da 400 milioni di euro. Bingo. E qui il nostro osservatore comincia a grattarsi perplesso le antenne marziane. Ed ancora legge anche di questo innovativo progetto chiamato reddito di cittadinanza. A momento sembra fare solo del puro assistenzialismo senza creare un nuovo posto di lavoro. Pare siano stati spesi tre miliardi per mille posti di lavoro. Un reddito voluto dal partito di maggioranza che, unico al mondo, è guidato da un comico e da una piattaforma digitale. ’Nemmeno su Marte succedono queste cose’ avrebbe pensato il nostro marziano. Ed ancora incuriosito vede la folla ‘ombrello’ riempire Piazza de Duomo. Invidioso dei gilet gialli francesi qualcuno si è inventato un movimento fintamente apartitico, quello delle sardine, che porta gente nelle piazze per manifestare non contro il Governo ma contro l’opposizione. Nessuna idea costruttiva ma solo l’obiettivo di dire no a qualcuno. Ed anche qui una bella dose di creatività all’incontrario non manca. E da ultimo, mentre la sensazione di sbigottimento lo pervade si legge che da 50 anni parte degli italiani evadono un fisco vorace. Un fisco che non solo fatica a recuperare i crediti evasi ed è capace di bloccare i soldi solo ai piccoli imprenditori o ai poveri diavoli che sbagliano un modulo. Ma lo stesso fisco non riesce, invece, a trattenere i soldi confiscati ai criminali. E la carrellata potrebbe andare avanti con altre ‘sorprendenti sorprese’ ancora a lungo, ma ormai il nostro marziano sta scaldando i motori dell’astronave. Anche per un extraterrestre quando è troppo e troppo. Un paese alla rovescia che vive in una dimensione al contrario è unico nel nostro universo.