5G, Boris Johnson cede solo a metà a Trump: "Ok per ruolo ristretto a Huawei"

5G: FT, 'JOHNSON DIRA' SI' A RUOLO RISTRETTO PER HUAWEI IN GB'

Nonostante le pressioni statunitensi, Boris Johnson intende annunciare domani l'ingresso in un ruolo "ristretto" di Huawei nello sviluppo della rete 5G britannica. E' quanto anticipa il Financial Times, riferendo che il premier britannico intende resistere alle "intense pressioni" di Washington, che chiede agli alleati di impedire la partecipazione del gigante cinese delle telecomunicazioni allo sviluppo delle nuove reti, per ragioni di sicurezza. Johnson, scrive il Ft citando fonti a conoscenza delle decisioni del premier, punterà ad imporre un limite alla "quota di mercato" di Hiawei, per impedire che l'azienda cinese divenga predominante nello sviluppo delle nuove reti.