5G, Trump telefona a Boris Johnson. Pressing per escludere Huawei in Uk

Il presidente americano Donald Trump ha parlato al telefono con il premier britannico Boris Johnson. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che al centro del colloquio c'e' stata la sicurezza delle reti di telecomunicazione. "I due leader hanno discusso di importanti questioni regionali e bilaterali, compreso il lavorare insieme per assicurare la sicurezza dei nostri network di tlc", ha reso noto la Casa Bianca.

La telefonata è avvenuta in vista dell'attesa decisione del Regno Unito sul ruolo della cinese Huawei nelle future reti 5G. Il tutto mentre negli scorsi giorni il presidente cinese Xi Jinping ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron in occasione dell'inizio delle festività per il Capodanno cinese. Entrambi avrebbero offerto rassicurazioni sul ruolo di Huawei nelle rispettive reti.