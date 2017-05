A Linkontro Fitoussi su Trump: ottimo esempio di agilità, cambia spesso idea

Jean-Paul Fitoussi a Linkontro, l’appuntamento annuale di Nielsen sui trend del largo consumo, ironizza sul tema dell'anno, Get agile, e l'ondivago Trump.

Fitoussi su Trump a Linkontro : ottimo esempio di agilità, cambia idea spesso



“Trump è un ottimo esempio di agilità, cambia opinione dalla mattina alla sera. Ma questa agilità è un rischio, un grande paese è come una grande nave, rischia di rompersi. Si poteva sapere, non c'era bisogno di essere un genio per sapere che non era capace... Attenzione, noi facciamo sempre gli stessi errori degli americani 20 anni dopo... l'Europa è una forte consumatrice di dottrina politica. Trump è un pericolo per il mondo, diciamo la verità. Ieri era pronto a buttare l'atomica sullaCorea del Nord, poi ha cambiato idea. Ha detto chiaramente, freddamente: vi preparo la crisi di domani. Se le banche americane hanno un vantaggio in tema di deregolamentazione quelle europee spariscono. Le borse hanno paura dell'impeachment”. Così Jean-Paul Fitoussi a Linkontro, l’appuntamento annuale di Nielsen sui trend del largo consumo.