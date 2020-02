Abu Mazen: "Interrompiamo le relazioni con Israele e gli Usa"

M.O.: Abu Mazen annuncia rottura relazioni con Usa e Israele

Il presidente palestinese, Abu Mazen, ha annunciato "la rottura di tutte le relazioni della Palestina con Israele e Usa" in seguito alla presentazione del Piano di Trump per la pace in Medio Oriente.

MO: GUARDIANI RIVOLUZIONE, 'PIANO DEL SECOLO FINIRA' NEL CESTINO DELLA STORIA'

Il piano noto come "accordo del secolo' non otterrà nulla se non fallimento e declino e "finirà nella pattumiera della storia". Questo quanto si legge in una dichiarazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, i Guardiani della Rivoluzione, citato dall'agenzia iraniana Irna. Nella dichiarazione si afferma che il piano "oppressivo" "calpesta i diritti della nazione palestinese e della sua terra", "legittima il falso stato sionista", "assicura la sovranità di Israele sui territori occupati, il disarmo di Hamas, la revoca dei diritti degli sfollati, ed una lista di altri casi di crudeltà e aggressione contro la Palestina e non ha precedenti per atrocità e tradimento nella storia contemporanea".