Aereo Iran, la verità di Zelensky: "Iran sapeva dall'inizio dei missili"

IRAN: ZELENSKY, 'AUDIO DIMOSTRA CHE TEHERAN SAPEVA DEI MISSILI DALL'INIZIO'

Il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky denuncia che l'Iran aveva subito capito di aver abbattuto, con due missili, lo scorso 8 gennaio, l'aereo passeggeri ucraino appena decollato da Teheran. Emerge chiaramente dall'audio fra il pilota di un aereo della compagnia iraniana Aseman in atterraggio all'aeroporto di Teheran e la torre di controllo fatto trapelare sui media ucraini ieri sera. Quell'audio, sostiene Zelensky, "dimostra che la parte iraniana sapeva dall'inizio che il nostro aereo era stato colpito da un missile". La conversazione avviene alle 6.12 del mattino (ora locale) dell'8 gennaio scorso. "Lampi sul percorso, come se fossero di un missile. E' possibile che qualcosa del genere sia accaduto lì?", ha affermato il pilota che, a una richiesta di chiarimenti precisa, "è di certo il bagliore di un missile". La torre di controllo ha iniziato allora a contattare, per due minuiti e senza risultato, l'aereo ucraino.