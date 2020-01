Aereo ucraino abbattuto in Iran, in carcere l'uomo che l'ha colpito

E' "in un carcere iraniano l'uomo che ha abbattuto l'aereo ucraino" nei cieli di Teheran: lo ha reso noto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, che ha concesso una lunga intervista al settimanale tedesco,. Der Spiegel. Le autorita' iraniane tardarono tre giorni nell'ammettere che le sue stesse forze armate avevano abbattuto, sia pur per errore, il Boeing delle linee ucraine Uia, la notte in cui avevano sferrato l'attacco di rappresaglia contro le truppe americane in Iraq, ma poi avevano promesso di agire con fermezza contro i responsabili.