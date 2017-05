Afghanistan: assalto uomini armati sede tv pubblica a Jalalabad



Un gruppo di uomini armati ha preso d'assalto l'edificio che ospita la radiotelevisione pubblica afghana RTA, a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar. Testimoni raccontano di spari provenire dall'interno dell'edificio, che si trova non lontano dal compound del governatore. Nella zona hanno frettolosamente chiuso i negozi, e le persone si sono date alla fuga.

Lo scontro con le forze di sicurezza e' ancora in corso e la situazione appare in evoluzione. "C'e' una sparatoria all'interno dell'edificio", ha confermato il portavoce del governo, Attaullah Khogyani. In un programma in diretta l'Rta ha confermato che uomini armati hanno attaccato la sede regionale a Jalalabad, capitale della provincia, e che il tentativo di contattare redattori e dipendenti al suo interno si e' rivelato infruttuoso. Secondo testimoni su Twitter, c'e' stata un'enorme esplosione, forse un kamikaze che si e' fatto saltare in aria. Altri raccontano di due assalitori abbattuti e un altro ancora alla macchia e che resiste.