Afghanistan, richiamati a Kabul 6 diplomatici in Italia

AFGHANISTAN: RICHIAMATI 6 DIPLOMATICI IN ITALIA, 48 ORE PER TORNARE A KABUL

Il ministero degli Esteri di Kabul avrebbe richiamato in patria sei diplomatici afghani attualmente in Italia, compreso l'ambasciatrice Helena Malikyar, ai quali sarebbero state concesse 48 ore per tornare in Afghanistan. E' quanto riporta l'afghana ToloNews che precisa di aver avuto accesso a un documento con le decisioni del ministro degli Esteri, Haroon Chakhansuri. Fonti citate da ToloNews sostengono si tratti di una decisione legata a tensioni tra i diplomatici e l'ambasciatrice afghana a Roma.

L'emittente 1Tv riporta invece che sarebbero cinque i diplomatici richiamati a Kabul: il consigliere dell'ambasciata Zubair Joyenda, il primo segretario Ahmad Shah Alizoy, il primo segretario Wajiha Qazizada, il secondo segretario Rahman Nazar Belim e il terzo segretario Abdul Mateen Adil. L'ambasciatrice Malikyar ha presentato le credenziali lo scorso novembre. Mercoledì scorso il presidente afghano Ashraf Ghani ha silurato il ministro degli Esteri ad interim, Idriis Zaman, e nominato al suo posto l'ex portavoce Haroon Chakhansuri.