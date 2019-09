Afghanistan, Donald Trump annulla i colloqui di pace

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su twitter di avere sospeso un incontro segreto con i principali leader talebani e, a parte, con il presidente afghano Ashraf Ghani, che si sarebbe dovuto svolgere oggi a Camp David. Ma ha anche annunciato di avere sospeso i colloqui di pace. La decisione è arrivata dopo che i talebani hanno rivendicato un attacco a Kabul nel quale hanno perso la vita 12 persone tra cui un soldato americano.

"Ho immediatamente cancellato l'incontro e annullato i negoziati di pace - scrive Trump - Che genere di gente ucciderebbe così tante persone per cercare di rafforzare la propria posizione di contrattazione?". Due soldati della Nato, uno americano e uno romeno, sono tra le 12 vittime dell'autobomba scoppiata a Kabul giovedì scorso, in un check point vicino al quartier generale della missione di supporto della Nato.

AFGHANISTAN: TALEBANI, USA SOFFRIRANNO PIU' DI TUTTI PER SOSPENSIONE NEGOZIATI

"Gli americani soffriranno più di chiunque altro per aver sospeso i negoziati". Così il portavoce dei Talebani, Zabihula Muyahid, ha commentato la decisione del presidente americano Donald Trump di cancellare - dopo l'attentato che ha fatto 12 morti, tra cui un soldato americano della Nato - l'incontro riservato con i principali leader talebani e con il presidente afghano Ashraf Ghani, che si sarebbe dovuto tenere oggi a Camp David e di sospendere i colloqui di pace. Il portavoce dei Talebani ha anche rivelato, in un testo divulgato sulle reti sociali, che l'inizio dei negoziati interni tra attori afghani sarebbe programmato per il 23 settembre, dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti. Nel testo si sottolinea infine l'ambiente positivo in cui si sono svolti finora i negoziati e di fatto, si manifesta la disponibilità dei Talebani a riprendere i contatti per raggiungere un accordo politico.